В России подорожали кроссоверы Nissan

Прибавка составила от 10 тыс. до 54 тыс. рублей.

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В октябре весь модельный ряд Nissan, состоящий теперь из одних кроссоверов, подорожал на 10–54 тыс. руб., то есть на 0,3–4,4% относительно прежних цен. Изменения затронули все комплектации автомобилей 2020 модельного года, за исключением новой топовой версии Nissan Murano, продажи которой начались только в октябре.

В сентябре кроссовер Nissan Murano уже получал прибавку в 51 тыс. руб., а вот остальные модели японского бренда не меняли свои прайс-листы с июля, когда рост цен на них составил 19–78 тыс. руб., напоминает сайт «Цена-Авто».

Рекомендованные розничные цены указаны без учета акций, специальных предложений и опций.

На сегодняшний день цена Nissan Murano составляет от 2 649 000 до 3 305 000 рублей (+10 000 — 50 000 рублей), Nissan Qashqai — от 1 413 000 до 2 026 000 рублей (+18 000 рублей), Nissan Terrano — от 1 111 000 до 1 403 000 рублей (+40 000 — 54 000 рублей) и Nissan X—Trail — от 1 779 000 до 2 404 000 рублей (+30 000 рублей).

Согласно AEB, в сентябре продажи автомобилей Nissan в России снизились на 24% и составили 5623 автомобиля. В топ-25 моделей российского рынка попали два кроссовера этого японского производителя: X—Trail, который разошелся в количестве 2303 шт. (20-е место) и Qashqai — 2017 шт. (23-е место).

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