Брюс Уиллис теперь рекламирует автомобильные аккумуляторы

Популярный актер сыграл Джона Макклейна в рекламе производителя DieHard Batteries.

Брюс Уиллис повторил свою любимую роль Джона Макклейна в рекламе автомобильных аккумуляторов марки «Крепкий орешек» (DieHard). В двухминутном видео идут постоянные отсылки к популярной франшизе, а Джон Макклейн противостоит старым врагам и пересекается со старыми друзьями, чтобы установить на автомобиль новую батарею DieHard. Макклейн не останавливается ни перед чем, чтобы снова завести машину. Он покупает новый аккумулятор, влетая через окно магазина, ползет через вентиляционное отверстие, имитируя одну из самых известных сцен фильма, меняет батарею, а затем взрывает вышедший из-под контроля экскаватор гранатой.

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Конечно, герои фильмов и раньше появлялись в рекламе. Сам Уиллис рекламировал холодильники для вина и энергетические напитки Hell. Он пил пиво в Германии и летал с пропеллером на голове в Японии. В 2008 году он даже появился в рекламе Aviva, связанной с «Крепким орешком», где он (как Брюс Уиллис) ехал рядом с собой (в архивных кадрах Джона Макклейна) и жаловался на свои навыки вождения. В России самая известная и самая продолжительная кампания банка «Траст» тоже была связана с именем Брюса Уиллиса.

В новой рекламе, отправляющей Макклейна-Уиллиса с шутливой миссией по покупке нового автомобильного аккумулятора, есть эпизодические роли Деворо Уайта, сыгравшего водителя лимузина Аргайла в оригинальном фильме, и Кларенса Гильярда, сыгравшего хакера-террориста Тео.

Слухи о продолжении франшизы «Крепкий орешек» появляются постоянно, вопрос, насколько был бы удачным такой фильм, учитывая почтенный возраст героев. Некоторые фанаты Уиллиса были слегка разочарованы его новой ролью. «Ну, все же это лучше, чем „Крепкий орешек 5“», — написал один из комментаторов.

Справка

«Крепкий орешек» (англ. Die Hard) — американский боевик 1988 года. Снят режиссером Джоном Мактирнаном по роману Родерика Торпа «Ничто не вечно». Благодаря этому фильму засияла звезда Брюса Уиллиса. Существует четыре фильма-продолжения: «Крепкий орешек 2», «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Крепкий орешек 4.0» и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».

На аукционе Barrett-Jackson Scottsdale был продан пикап Chevrolet 3100 1954 года выпуска, который на протяжении 20 лет принадлежал актеру Брюсу Уиллису.

Видео: YouTube