Прокол недели: гильзой от Калашникова

Этот пост был опубликован в сообществе «Подслушано у водителей в Туле/Авто Тула» ВКонтакте.
«Я понимаю, что Тула — это „оружейная столица“, но какова вероятность не повредить резину об трамвайные пути, а поймать на ул. Советской гильзу от Калашникова», — написал «счастливый» обладатель находки Артём Тульский.
Тут же нашлись скептики, которые стали уверять, что автор сам все подстроил, чтобы хайпануть, потому что так проколоть невозможно. Но парень поразмыслил немного и объяснил, что гильза новая, металлическая с композитным покрытием, сейчас такой калибр используется или снайперскими винтовками, или пулеметами. Он предположил, что техника возвращалась с полигона и при переезде трамвайных путей гильзы упали в зазоры между плиткой и рельсами. А потом вибрации и механические воздействия на гильзу смогли «поднять» ее вверх горлышком и зафиксировать. В общем-то, его документальное доказательство — фото — выглядят убедительно.
И разумеется, посыпались остроумные комментарии, читать которые порой бывает не менее любопытно, чем саму «историю». Пользователи стали шутить на тему, что еще можно поймать на дорогах в Туле.
Вячеслав Чумандрин: «Поймать гильзу в колесо ерунда. Это лучше, чем пулю в голову».
Mihail Ch: «Это Тула, детка!»
Алексей Конев: «Хорошо, что не на кусок пряника засохшего наехал».
Юлия Кротова: «Вау, круто, у меня только саморезы попадаются»
И «вишенка на торте» — Dervish777: «Зато какой там у них замечательный памятник тёще)))».
Последний комментарий следует расшифровать, не все знакомы с местным колоритом. Не стоит рисовать в воображение бронзовую фигурку тещи в образе строгой женщины. Под народным названием «памятник теще» прячется скульптура тиранозавра. Она изначально и называлась «Динозавр».
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Фото: ВКонтакте