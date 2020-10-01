Три фишки Lada Vesta и XRAY, о которых умалчивает АВТОВАЗ

Спорим, вы о них не знали?

За последнее время на автомобилях Lada появились системы и функции, которые ранее были доступны только на иномарках. Сайт Лада.онлайн собрал все такие нововведения в одной публикации. Помимо известных поклонникам марки селектора режимов движения, обогрева рулевого колеса, мультимедийного комплекса с Яндекс.Авто, есть три позиции, которые известны не так широко.

Во-первых, это подсветка поворотов противотуманными фарами. В зависимости от направления поворота может включаться правая или левая противотуманная фара. Источник сообщает, что данная функция есть не во всех комплектациях, но активируется с помощью смартфона и недорогого адаптера.

Во-вторых, некоторые официальные дилеры Lada предлагают опциональную функцию smart foot, то есть открывание багажника без помощи рук: багажник открывается, если провести ногой под задним бампером. Закрытие происходит при нажатии на кнопку, установленную в двери багажника.

В-третьих, функция контроля воздуха в шинах, которую АВТОВАЗ никак не афиширует, а бортовые схемы Vesta и XRAY при этом содержат всю необходимую электронику. Владельцы активируют эту опцию сами, по опубликованным в интернете инструкциям, пишет источник. После этого спущенное колесо определяется с помощью АБС.

Все три функции доступны для автомобилей Lada Vesta и Lada XRAY.

По поводу функций smart foot и контроля давления воздуха в шинах мы попросили пресс-службу АВТОВАЗа дать пояснения. Если получим ответ, то дополним данную публикацию.

Другая важная новость о Lada: раскрыты нюансы по конструкции зеркал обновленного Ларгуса, они будут от Весты, но доработанные.

Видео: YouTube, канал Прагматика Парнас Официальный дилер LADA