Новый рамный внедорожник будет предлагаться в России в трех комплектациях по цене 3 099 900 рублей.

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Продажи нового Kia Mohave на российском рынке начнутся 2 ноября 2020 года, а сегодня производитель озвучил цены на автомобиль, который оснащается исключительно турбодизельным двигателем V6 объемом 3 литра и мощностью 249 л.с. и 549 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Также модель имеет систему автоматического подключаемого полного привода.

Всего предусмотрено три комплектации: Luxe, Prestige и Premium.

В базовой версии внедорожник оснащен светодиодной оптикой, боковыми ступеньками, рейлингами на крыше, семью подушками безопасности, системой стабилизации Kia VSM, ассистентом старта на подъеме НАС, ассистентом спуска с горы DBC, системой контроля давления в шинах TPMS, электрическим стояночным тормозом с функцией автоматического удержания. Кроме того, все машины будут обязательно оснащаться системой бесключевого доступа SmartKey, боковыми зеркалами с электроприводом, а также электроприводом двери багажника и регулировок передних сидений, передними и задними парктрониками, датчиками света и дождя, круиз-контролем, камерой заднего вида с возможностью включения изображения даже при движении автомобиля вперед.

Особое внимание было уделено климатической системе. Для передних пассажиров предусмотрен двухзонный климат-контроль, а для задних — кондиционер. Также есть электрический отопитель. Такой автомобиль в комплектации Luxe будет продаваться за 3 099 900 рублей.

В комплектации Prestige, цена которой составляет 3 259 900 рублей, автомобиль предлагается с черной и светло-коричневой отделкой салона, тонированными задними стеклами, вентиляцией передних кресел, беспроводной зарядкой для телефона, системой предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне, системой предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом и системой безопасного выхода, а также самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения задней оси.

В максимальной комплектации Premium, увеличивающей стоимость Mohave до 3 559 900 рублей, добавляются возможность отделки салона материалами серого цвета, 20-дюймовые колеса и люк в крыше. Сиденья обшиты кожей, есть цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, система кругового обзора с 4 камерами и проекционный дисплей, отображающий информацию на лобовом стекле, а также аудиосистема Lexicon с внешним усилителем, 13 динамиками и сабвуфером. Кроме того, в комплектацию входит электрорегулировка рулевой колонки, интеллектуальный круиз-контроль с функцией временной остановки и возобновления движения.

В продажу также поступил новый Kia Sorento.

Фото: Kia