Такую страну не победить: тягач на запаске от легковушки (видео)

Он просто двигался к месту ремонта...

Материалы по теме Торопиться не надо: обгон грузовика с двойным переворотом

Иногда сложные ситуации требуют нетривиальных решений. Особенно если ситуация возникла в России, а сам ты — гражданин страны. У нас есть очередное видео, расцвечивающее это утверждение новыми красками.

Это так называемый онборд — то есть мы смотрим видео, записанное расположенной в кабине камерой-регистратором. В данном случае это кабина магистрального тягача, водитель которой обещает показать зрителям такое, чего не видел за все 30 лет своего стажа.

Вам придется потерпеть — события начинают активно разворачиваться лишь после 2:30, но оно того стоит: скорее всего, вам такого видеть тоже не приходилось. Водитель синего грузовика MAN, лишившись, по всей вероятности, последней запаски, раздобыл где-то колесо от легкового автомобиля — и нашел способ установить его на гигантский тягач.

Согласимся с автором видео, восхищающимся российской смекалкой, и выразим надежду, что безумная (впрочем, лишь по меркам других стран) поездка закончилась хорошо.

Шоферы грузовиков вообще довольно интересные люди: посмотрите, как выходят из сложных ситуаций водители лесовозов.

Видео: YouTube, канал MrPetrenko