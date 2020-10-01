Названы самые дорогие автобренды мира

Возглавила рейтинг, по версии консалтинговой компании InterBrand, Toyota.

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В условиях глобальной пандемии, оказавшей значительное влияние на бизнес в 2020 году, консалтинговая компания InterBrand опубликовала рейтинг брендов, показавших лучшие результаты за последние 12 месяцев.

Первую пятерку самых дорогих составили: Apple (322, 999 млрд долларов США), Amazon (200, 667 млрд), Microsoft (166,001 млрд), Google (165,444 млрд) и Samsung (62,289 млрд). Но мы сосредоточимся на автомобильных компаниях.

Первый из автомобильных брендов — Toyota — оказался на 7-м месте общемирового рейтинга, его оценили в 51,595 млрд долларов США. Далее следует Mercedes-Benz (8-е место; 49,268 млрд) и BMW (11-е место; 39,756 млрд). В десятку наиболее дорогих (среди автомобильных!) также вошли Honda (20-е место; 21,694 млрд), Hyundai (36-е место; 14,295 млрд) и Tesla (40-е место; 12,785 млрд).

Все автомобильные бренды, попавшие в топ-20, потеряли с прошлого года в стоимости от 1 до 13%. Выросла (и всего на 1%) только стоимость бренда Hyundai.

В ходе исследования аналитики попытались ответить на ключевой вопрос — как в условиях пандемии некоторые бренды смогли укрепить экономическую устойчивость и вызвать доверие людей? Анализ выявил три основных приоритета: лидерство, вовлеченность и актуальность. Ориентируясь на них, брендам удается получить преимущество в быстро меняющемся бизнес-ландшафте. Чуть подробнее о каждом из ключевых пунктов, тем более что автомобильного бизнеса это касается в неменьшей степени.

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Лидерство: постановка достойной цели и мощные амбиции без оглядки на всеобщую турбулентность и хаос. Здесь преуспел бренд Tesla, который с самого начала стимулировал спрос и поддержку. Мало того, он также создал огромную ликвидность за счет привлечения и удержания лояльных инвесторов.

Вовлеченность: успешные бренды находятся в диалоге со своими клиентами. Компания Salesforce (разработка и продвижение программного обеспечения) добилась взрывного роста, прислушиваясь к сообществам своих клиентов и продвигая их сильнее, чем свои продукты.

Актуальность: способность меняться, чтобы соответствовать чаяниям потребителей. PayPal является одним из самых надежных платежных брендов благодаря работе, проделанной для смягчения опасений своих клиентов по поводу мошенничества и обеспечения безопасности их денег. Во времена повышенной тревожности и экономической нестабильности это сыграло огромную роль и сказалось на популярности этой платежной системы.

Рейтинг автомобильных брендов среди 100 лучших мировых брендов в 2020 году

Место Бренд Стоимость бренда в млрд $ Сравнение с 2019 годом Место в общем рейтинге 1 Toyota 51,595 —8% 7 2 Mercedes-Benz 49,268 —3% 8 3 BMW 39,756 —4% 11 4 Ноnda 21,694 —11% 20 5 Hyundai 14,295 1% 36 6 Tesla 12,785 N/A 40 7 Ford 12,568 —12% 42 8 Audi 12,438 —2% 44 9 Volkswagen 12,267 —5% 47 10 Porsche 11,301 —3% 55 11 Nissan 10,553 —8% 59 12 Ferrari 6,379 —1% 79 13 Kia 5,830 —9% 86 14 Land Rover 5,077 —13% 93 15 Mini 4,965 —10% 95

Каждый третий владелец, меняя автомобиль, оставляет прежние автомобильные номера. Рассказываем почему.

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