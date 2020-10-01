Названы самые дорогие автобренды мира

В условиях глобальной пандемии, оказавшей значительное влияние на бизнес в 2020 году, консалтинговая компания InterBrand опубликовала рейтинг брендов, показавших лучшие результаты за последние 12 месяцев.
Первую пятерку самых дорогих составили: Apple (322, 999 млрд долларов США), Amazon (200, 667 млрд), Microsoft (166,001 млрд), Google (165,444 млрд) и Samsung (62,289 млрд). Но мы сосредоточимся на автомобильных компаниях.
Первый из автомобильных брендов — Toyota — оказался на 7-м месте общемирового рейтинга, его оценили в 51,595 млрд долларов США. Далее следует Mercedes-Benz (8-е место; 49,268 млрд) и BMW (11-е место; 39,756 млрд). В десятку наиболее дорогих (среди автомобильных!) также вошли Honda (20-е место; 21,694 млрд), Hyundai (36-е место; 14,295 млрд) и Tesla (40-е место; 12,785 млрд).
Все автомобильные бренды, попавшие в топ-20, потеряли с прошлого года в стоимости от 1 до 13%. Выросла (и всего на 1%) только стоимость бренда Hyundai.
В ходе исследования аналитики попытались ответить на ключевой вопрос — как в условиях пандемии некоторые бренды смогли укрепить экономическую устойчивость и вызвать доверие людей? Анализ выявил три основных приоритета: лидерство, вовлеченность и актуальность. Ориентируясь на них, брендам удается получить преимущество в быстро меняющемся бизнес-ландшафте. Чуть подробнее о каждом из ключевых пунктов, тем более что автомобильного бизнеса это касается в неменьшей степени.
Лидерство: постановка достойной цели и мощные амбиции без оглядки на всеобщую турбулентность и хаос. Здесь преуспел бренд Tesla, который с самого начала стимулировал спрос и поддержку. Мало того, он также создал огромную ликвидность за счет привлечения и удержания лояльных инвесторов.
Вовлеченность: успешные бренды находятся в диалоге со своими клиентами. Компания Salesforce (разработка и продвижение программного обеспечения) добилась взрывного роста, прислушиваясь к сообществам своих клиентов и продвигая их сильнее, чем свои продукты.
Актуальность: способность меняться, чтобы соответствовать чаяниям потребителей. PayPal является одним из самых надежных платежных брендов благодаря работе, проделанной для смягчения опасений своих клиентов по поводу мошенничества и обеспечения безопасности их денег. Во времена повышенной тревожности и экономической нестабильности это сыграло огромную роль и сказалось на популярности этой платежной системы.
Рейтинг автомобильных брендов среди 100 лучших мировых брендов в 2020 году
|
Место
|
Бренд
|
Стоимость бренда в млрд $
|
Сравнение с 2019 годом
|
Место в общем рейтинге
|
1
|
Toyota
|
51,595
|
—8%
|
7
|
2
|
Mercedes-Benz
|
49,268
|
—3%
|
8
|
3
|
BMW
|
39,756
|
—4%
|
11
|
4
|
Ноnda
|
21,694
|
—11%
|
20
|
5
|
Hyundai
|
14,295
|
1%
|
36
|
6
|
Tesla
|
12,785
|
N/A
|
40
|
7
|
Ford
|
12,568
|
—12%
|
42
|
8
|
Audi
|
12,438
|
—2%
|
44
|
9
|
Volkswagen
|
12,267
|
—5%
|
47
|
10
|
Porsche
|
11,301
|
—3%
|
55
|
11
|
Nissan
|
10,553
|
—8%
|
59
|
12
|
Ferrari
|
6,379
|
—1%
|
79
|
13
|
Kia
|
5,830
|
—9%
|
86
|
14
|
Land Rover
|
5,077
|
—13%
|
93
|
15
|
Mini
|
4,965
|
—10%
|
95
- Каждый третий владелец, меняя автомобиль, оставляет прежние автомобильные номера. Рассказываем почему.
Коллаж: «За рулем»