Названы самые дорогие автобренды мира — журнал За рулем

Названы самые дорогие автобренды мира

Возглавила рейтинг, по версии консалтинговой компании InterBrand, Toyota.

Материалы по теме
Самые надежные и самые провальные модели — рейтинг 2020 года

В условиях глобальной пандемии, оказавшей значительное влияние на бизнес в 2020 году, консалтинговая компания InterBrand опубликовала рейтинг брендов, показавших лучшие результаты за последние 12 месяцев.

Первую пятерку самых дорогих составили: Apple (322, 999 млрд долларов США), Amazon (200, 667 млрд), Microsoft (166,001 млрд), Google (165,444 млрд) и Samsung (62,289 млрд). Но мы сосредоточимся на автомобильных компаниях.

Первый из автомобильных брендов — Toyota — оказался на 7-м месте общемирового рейтинга, его оценили в 51,595 млрд долларов США. Далее следует Mercedes-Benz (8-е место; 49,268 млрд) и BMW (11-е место; 39,756 млрд). В десятку наиболее дорогих (среди автомобильных!) также вошли Honda (20-е место; 21,694 млрд), Hyundai (36-е место; 14,295 млрд) и Tesla (40-е место; 12,785 млрд).

Все автомобильные бренды, попавшие в топ-20, потеряли с прошлого года в стоимости от 1 до 13%. Выросла (и всего на 1%) только стоимость бренда Hyundai.

В ходе исследования аналитики попытались ответить на ключевой вопрос — как в условиях пандемии некоторые бренды смогли укрепить экономическую устойчивость и вызвать доверие людей? Анализ выявил три основных приоритета: лидерство, вовлеченность и актуальность. Ориентируясь на них, брендам удается получить преимущество в быстро меняющемся бизнес-ландшафте. Чуть подробнее о каждом из ключевых пунктов, тем более что автомобильного бизнеса это касается в неменьшей степени.

Материалы по теме
Лучший способ обрести спокойствие за рулем — подписаться на любимый журнал

Лидерство: постановка достойной цели и мощные амбиции без оглядки на всеобщую турбулентность и хаос. Здесь преуспел бренд Tesla, который с самого начала стимулировал спрос и поддержку. Мало того, он также создал огромную ликвидность за счет привлечения и удержания лояльных инвесторов.

Вовлеченность: успешные бренды находятся в диалоге со своими клиентами. Компания Salesforce (разработка и продвижение программного обеспечения) добилась взрывного роста, прислушиваясь к сообществам своих клиентов и продвигая их сильнее, чем свои продукты.

Актуальность: способность меняться, чтобы соответствовать чаяниям потребителей. PayPal является одним из самых надежных платежных брендов благодаря работе, проделанной для смягчения опасений своих клиентов по поводу мошенничества и обеспечения безопасности их денег. Во времена повышенной тревожности и экономической нестабильности это сыграло огромную роль и сказалось на популярности этой платежной системы.

Рейтинг автомобильных брендов среди 100 лучших мировых брендов в 2020 году

Место

Бренд

Стоимость бренда в млрд $

Сравнение с 2019 годом

Место в общем рейтинге

1

Toyota

51,595

—8%

7

2

Mercedes-Benz

49,268

—3%

8

3

BMW

39,756 

—4%

11

4

Ноnda

21,694 

—11%

20

5

Hyundai

14,295

1%

36

6

Tesla

12,785

N/A

40

7

Ford

12,568

—12%

42

8

Audi

12,438

—2%

44

9

Volkswagen

12,267

—5%

47

10

Porsche

11,301

—3%

55

11

Nissan

10,553

—8%

59

12

Ferrari

6,379

—1%

79

13

Kia

5,830

—9%

86

14

Land Rover

5,077

—13%

93

15

Mini

4,965

—10%

95

Коллаж: «За рулем»

65
Оцените материал
1:0
Читать комментарии
Загрузка...