ГИБДД готовит базу нарушителей ПДД. Открытую!

В нее будут стекаться сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.

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Цифровая платформа ГИБДД с данными о злостных нарушителях ПДД появится уже в начале 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ. Инициатива исходит от МВД, хотя новая платформа готовится совместно с Минкомсвязи. Пока больше никаких подробностей не сообщают, но ранее в ведомстве сообщали, что собираются создать единый ресурс, который позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. И что в эту базу данных попадут сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.

Такие данные будут полезны в первую очередь работодателям, которые смогут изучить навыки вождения соискателя. Хотя вряд ли эта информация будет доступна всем желающим, скорее всего, данные будут предоставлять по запросу. Впрочем, уже скоро должна появиться подробности.

Кроме того, известно, что в обновленных ПДД собираются прописать возможность «обнуления» тех нарушений, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации. Если лицо, привлеченное к ответственности, погасило штраф, то оно перестает считаться подвергнутым наказанию.

Однако даже законопослушные водители нет-нет да и становятся нарушителями. И вот типичные примеры.



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