Пикап Duster: уже в продаже. Но не у нас

Ровно два года назад румынский производитель кузовов Romturingia представил прототип пикапа на базе Dacia Duster второго поколения. С тех пор марка Dacia (дочка Renault) работала с Romturingia над разработкой серийной модели, и сегодня продажи Dacia Duster Pick-Up официально стартовали в Румынии. Как и пикап предыдущего поколения, новый Duster Pick-Up доступен только с однорядной кабиной, чтобы обеспечить грузовое пространство разумного размера.
Платформа грузовика имеет длину 1,65 метра, а ее объем составляет 1000 литров. Его грузоподъемность составляет 500 кг. Задний откидной борт сделан из композитных материалов, в него же встроен третий стоп-сигнал.
По сравнению с кроссовером Duster, пикап короче на 19 мм (4341 мм — его длина в целом). При этом дорожный просвет (в автомобиле без груза) на 14 мм (больше и составляет 224 мм. Основанный на варианте кроссовера с колесной формулой 4×4, полноприводный пикап оснащен 1,5-литровым турбодизельным двигателем мощностью 115 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.
Говоря об экономичности автомобиля, следует отметить, что расход Duster Pick-Up официально оценивается в 4,93 л на 100 км в смешанном цикле (NEDC).
Dacia предлагает пикап Duster только в одном цвете кузова (Глянцевом Белом), а в его стандартное оборудование входят 16-дюймовые легкосплавные диски, система помощи при трогании с места, система помощи при спуске и подъеме, ESP, ABS с EBD, а также передние и боковые подушки безопасности.
Стоимость Duster Pick-Up в Румынии составляет 22 546 евро (26 775 долларов США). Это на 4046 евро (4800 долларов) больше, чем просят за кроссовер-донор Duster Blue dCi 115 4WD в комплектации Comfort, на котором он основан.
С 22 октября автомобиль доступен к заказу в Румынии, об экспорте пока речи нет. Напомним, что одновременно существует и пикап Renault Duster на базе кроссовера первого поколения, только называется он Oroch и предназначен исключительно для жителей Южной Америки.
- Как думаете, что дороже в обслуживании: Niva или Duster? Ответ найдете здесь.
Фото: Dacia