Новый CheryExeed TXL: известны цены

Новый премиальный кроссовер Chery, получивший название CheryExeed TXL, будет предлагаться по цене от 2 249 9000 рублей.

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Стоимость нового китайского кроссовера оказалась выше, чем можно было бы ожидать от автомобиля из Поднебесной. Даже премиального, учитывая, что во время тест-драйва эксперт «За рулем» не нашел в нем действительно премиальных черт.

Всего комплектаций предусмотрено две. Самая доступная версия TXL 1.6 TGDI DCT7 4WD Luxury обойдется покупателю в 2 249 9000 рублей, но цену можно снизить, получив ряд скидок. Тогда кроссовер будет стоить 2 069 900 рублей, что уже гораздо лучше.

В версии TXL 1.6 TGDI DCT7 4WD Flagship кроссовер стоит 2 399 900 рублей, но, как и в случае с базовой комплектацией, цену можно снизить до 2 219 900 рублей.

Кроссовер у Chery получился красивым и просторным, но за те же деньги можно приобрести хорошо укомплектованные полноприводные кроссоверы Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq, например. Поэтому есть подозрения, что в представленных комплектациях китайская модель не будет иметь особого успеха. Но время покажет.

Кстати, новый премиальный кроссовер уже побывал на тест-драйве у «За рулем». У нашего эксперта к автомобилю возникло много вопросов, начиная с названия и заканчивая работой подвески.

Об уровне комплектаций кроссовера CheryExeed TXL вы можете узнать здесь.

Фото: Chery