Известны комплектации Chery Exeed TXL для России — журнал За рулем

Известны комплектации Chery Exeed TXL для России

Их всего две, но список оборудования даже первой из них получился внушительным.

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Компания Chery готовит к выходу на российский рынок премиальный кроссовер Chery Exeed TXL. Уже известно, что старт продаж запланирован на 22 октября — в этот день состоится онлайн-презентация новинки с объявлением цен. Поначалу продавать машину будут лишь 15 дилерских центров в десяти российских городах.

Теперь же появились составы комплектаций новинки. Данные носят неофициальный и предварительный характер, но получены из конфигуратора модели для РФ, который изучил ресурс «Китайские автомобили». Сообщается, что комплектаций будет две: Luxury и Flagship, обе полноприводные с электронной блокировкой дифференциала. Начальную версию Comfort с передним приводом в Россию не привезут.

Комплектация Luxury: галогенные фары, светодиодные ДХО, противотуманки, 18-дюймовые колесные диски, зеркала с электроскладыванием и обогревом, зимний пакет (обогревы передних сидений и лобового стекла), отделка салона кожей, круиз-контроль, двухзонный климат, подлокотники (спереди и сзади) с подстаканниками, регулировка водительского сиденья в шести направлениях (память настроек), автозатемнение салонного зеркала, козырьки с зеркалами и подсветкой.

Также уже в версии Luxury — цифровая приборка 10,25", мультимедиа 10,1", интеграция через QDlink, аудио Arkamys с авторегулировкой громкости, четыре USB-зарядки, датчики дождя и света, Follow me home, камера заднего вида, парктроник, контроль давления в шинах, четыре подушки безопасности, бесключевой доступ, запуск с кнопки, бесконтактное открывание багажника.

В пакете электронных ассистентов значатся системы помощи при старте в гору и экстренном торможении, система уменьшения крена, контроль крутящего момента при замедлении и автоматическая очистка и сушка тормозных дисков.

Топ-версия Flagship отличается 19-дюймовыми дисками, светодиодными фарами, панорамной крышей, многоцветной подсветкой салона, электрорегулировкой пассажирского кресла, парой дополнительных динамиков аудиосистемы, тонировкой задних стекол, системой кругового обзора, а также наличием переднего парктроника, системы контроля слепых зон и функций автоматической парковки и помощи при выезде задним ходом.

Все российские Chery Exeed TXL будут комплектоваться турбодвигателем Acteco 1.6, развивающим 186 л.с., и 7-ступенчатым преселективным роботом со сцеплениями мокрого типа Getrag DCT7.

  • Динамика и расход топлива у кроссовера с таким силовым агрегатом уже известны.

Фото: Chery

Известны комплектации Chery Exeed TXL для России

Их всего две, но список оборудования даже первой из них получился внушительным.

Известны комплектации Chery Exeed TXL для России — фото 1194595Известны комплектации Chery Exeed TXL для России — фото 1194598Известны комплектации Chery Exeed TXL для России — фото 1194596Известны комплектации Chery Exeed TXL для России — фото 1194597Известны комплектации Chery Exeed TXL для России
Известны комплектации Chery Exeed TXL для России

Их всего две, но список оборудования даже первой из них получился внушительным.

Известны комплектации Chery Exeed TXL для России — фото 1194596Известны комплектации Chery Exeed TXL для России — фото 1194597Известны комплектации Chery Exeed TXL для России — фото 1194595Известны комплектации Chery Exeed TXL для России — фото 1194598Известны комплектации Chery Exeed TXL для России
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