Известны комплектации Chery Exeed TXL для России

Их всего две, но список оборудования даже первой из них получился внушительным.

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Компания Chery готовит к выходу на российский рынок премиальный кроссовер Chery Exeed TXL. Уже известно, что старт продаж запланирован на 22 октября — в этот день состоится онлайн-презентация новинки с объявлением цен. Поначалу продавать машину будут лишь 15 дилерских центров в десяти российских городах.

Теперь же появились составы комплектаций новинки. Данные носят неофициальный и предварительный характер, но получены из конфигуратора модели для РФ, который изучил ресурс «Китайские автомобили». Сообщается, что комплектаций будет две: Luxury и Flagship, обе полноприводные с электронной блокировкой дифференциала. Начальную версию Comfort с передним приводом в Россию не привезут.

Комплектация Luxury: галогенные фары, светодиодные ДХО, противотуманки, 18-дюймовые колесные диски, зеркала с электроскладыванием и обогревом, зимний пакет (обогревы передних сидений и лобового стекла), отделка салона кожей, круиз-контроль, двухзонный климат, подлокотники (спереди и сзади) с подстаканниками, регулировка водительского сиденья в шести направлениях (память настроек), автозатемнение салонного зеркала, козырьки с зеркалами и подсветкой.

Также уже в версии Luxury — цифровая приборка 10,25", мультимедиа 10,1", интеграция через QDlink, аудио Arkamys с авторегулировкой громкости, четыре USB-зарядки, датчики дождя и света, Follow me home, камера заднего вида, парктроник, контроль давления в шинах, четыре подушки безопасности, бесключевой доступ, запуск с кнопки, бесконтактное открывание багажника.

В пакете электронных ассистентов значатся системы помощи при старте в гору и экстренном торможении, система уменьшения крена, контроль крутящего момента при замедлении и автоматическая очистка и сушка тормозных дисков.

Топ-версия Flagship отличается 19-дюймовыми дисками, светодиодными фарами, панорамной крышей, многоцветной подсветкой салона, электрорегулировкой пассажирского кресла, парой дополнительных динамиков аудиосистемы, тонировкой задних стекол, системой кругового обзора, а также наличием переднего парктроника, системы контроля слепых зон и функций автоматической парковки и помощи при выезде задним ходом.

Все российские Chery Exeed TXL будут комплектоваться турбодвигателем Acteco 1.6, развивающим 186 л.с., и 7-ступенчатым преселективным роботом со сцеплениями мокрого типа Getrag DCT7.

Динамика и расход топлива у кроссовера с таким силовым агрегатом уже известны.

Фото: Chery