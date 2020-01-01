Новый большой кроссовер Chery: известны динамика и расход

Очередная порция подробностей про CHERYEXEED TXL. В продаже ожидается летом.

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Компания Chery опубликовала подробности по показателям динамики и экономичности премиального кроссовера CHERYEXEED TXL в российской спецификации. Согласно этой информации, бензиновый мотор 1.6TGDI, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом DCT (разработка Getrag), будет ускорять кроссовер до 100 км/ч за 9,8 секунды.

Развивающий 186 л.с. при 5500 об/мин и 275 Нм при 2000 об/мин мотор потребляет 7,8 литра бензина АИ-92 на 100 километров пути в смешанном цикле. Двигатель, разработанный в Chery совместно с австрийской компанией AVL, соответствует экологическому классу Евро-5.

В компании говорят, что комплексные испытания нового двигателя составили 2 миллиона километров, что эквивалентно десятилетней эксплуатации. Частота отказов составила менее 1,95 на 1000 единиц. Ранее сообщалось, что дорожный просвет кроссовера TXL составит 210 мм, колесная база — 2800 мм, а габаритная длина — 4775 мм.

Известно также, что кроссовер CHERYEXEED TXL официально представят в России сразу же, как будут сняты все ограничения. По предварительным данным, продажи кроссовера должны начаться до осени 2020 года.

Фото: Chery