ВС запретил ремонт по ОСАГО неоригинальными запчастями

Верховный суд разъяснил это на примере случая, произошедшего несколько лет назад с владельцем Nissan Murano.

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После аварии страховая компания направила получивший повреждения Nissan Murano на ремонт к официальному дилеру. Но менять ветровое стекло страховщик отправил владельца в автосервис «Каргласс», где ему предложили вместо оригинала установить неизвестный китайский аналог.

Владелец оказался, решив, что потеряет гарантию, написал претензию в страховую, но там ему навстречу не пошли, и в итоге пришлось обращаться в суд. Суд сначала встал на сторону страховщика, отметив, что стороны в договоре согласовали выплату страхового возмещения в виде ремонта на станции технического обслуживания автомобилей по выбору страховщика.

Автовладелец дошел до Верховного суда, который установил, что гарантия производителя не распространяется на недостатки, вызванные использованием неоригинальных запасных частей или ремонтом, выполненным не у официального дилера. Дело направили на пересмотр, пишут «Известия», и в итоге страховая компания отправила машину к официальному дилеру, где заменили ветровое стекло на оригинальное.

Производители подтверждают, что поддерживают гарантию только на оригинальные запчасти, приобретенные у официального дилера. Установка неоригинальных запчастей не повлечет за собой снятие гарантии, но, если испортится именно эта деталь, автопроизводитель за это отвечать не будет. Причем деталь может быть и аналоговой, главное, чтобы она была одобрена автопроизводителем. Собственно, оригинальные запчасти — это детали, установленные на машину производителем, или рекомендуемые им для замены вышедших из строя. Считается, что они обладают нужными характеристиками, обеспечивающими соответствующий функционал автомобиля. Контрафакт же никто никогда не проверяет.

В Российском союзе автостраховщиков рассказали, что в случае возмещения вреда по ОСАГО в натуральной форме предусмотрен ремонт с условием сохранения гарантии транспортного средства. Но это условие распространяется на автомобилей не старше двух лет. Что касается договора каско, там условия совсем другие.

Тут Верховный суд разъяснил, что инспектор должен снимать на видео при заполнении протокола.



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