Загадка: как можно было ТАК сточить ведущие колеса (и диски)?

Объяснить сточенные таким образом задние диски еще можно — колесо заклинило... Но что нужно было сделать, чтобы так сточились передние колеса на переднеприводном Форде?! А главное, как он продолжал ехать?

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Иногда в интернете мы находим подобные фотографии и задаемся вопросом — как это могло произойти? Вот и теперь перед нами Ford Fusion Hybrid с очень странными повреждениями передних колес. Как они могли сточиться? Чтобы лопнули шины и исчезла добрая треть диска, нужно протащить машину по асфальту не один километр.

Согласно подписи к снимкам, этот Fusion действительно буксировали, прицепив его к кемперу. В руководстве модели говорится, что ее вариатор приспособлен для подобных буксировок, но для этого нужно установить его рычаг в нейтральное положение.

Седан же буксировали с рычагом в положении «Паркинг». Удивляет, что водитель кемпера не остановился ни когда лопнули шины, ни когда над дорогой начал раздаваться скрежет стачиваемых дисков. Он просто продолжал ехать. Наверняка другие водители пытались привлечь его внимание, а он просто продолжал ехать.

На снимках видно, что пострадали также тормозные диски и нижние рычаги. Поцарапанной оказалась и рама. Не исключено, что досталось двигателю и трансмиссии.

Обгон эвакуатора закончился полетом с переворотом.

Фото: u/My-Roots / Reddit