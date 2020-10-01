Михаилу Ефремову скостили срок. Немного

Мосгорсуд снизил срок наказания актеру с 8 до 7,5 года.

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Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признав смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба родственникам погибшего, и снизила срок наказания до семи лет и шести месяцев. Все остальное — без изменений.

Родственники погибшего с решением согласились, но сторона защиты актера будет подавать кассационную жалобу и на этот приговор. Сам Ефремов решением Мосгорсуда недоволен. Он рассчитывал на снижение срока на три года или на колонию-поселение. Хотя, как сообщил его адвокат, Ефремов менее чем через три года может рассчитывать на УДО.

В ходе слушания Ефремов признал работу с Эльманом Пашаевым ошибкой, потому что поддался на его уговоры не признавать вину. Актер обещал больше не пить, поставить памятник погибшему и исправиться. Напомним, Ефремов сменил адвокатов. Теперь его интересы защищают Владимир Васильев, Андрей Алешкин, Петр Хархорин и Роман Филиппов.

В ходе апелляционного суда по делу о смертельной аварии суд раскрыл болезни осужденного. В медицинской карте артиста числятся астма, бронхит, пищевая аллергия, болезнь сердца, жировая дегенерация печени, дискинезия желчного пузыря и желчных путей. Алкоголизм в числе болезней актера не значится.

Смертельное ДТП, виновником которого был признан Михаил Ефремов, произошло 8 июня этого года.



Фото:АГН «Москва»