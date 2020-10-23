Hyundai Palisade для России: новые подробности

Кроссовер должен появиться в России до конца 2020 года. Для него на нашем рынке будет доступно два мотора.

Материалы по теме Кроссовер Hyundai Palisade в Лос-Анджелесе: больше некуда

Напомним, Hyundai Palisade — это полноразмерный кроссовер, который должен прийти на смену снятому с продаж Grand Santa Fe. Автомобиль уже получил Одобрение типа транспортного средства, дающее право на продажу автомобиля в России. Новый флагманский кроссовер предложат с двумя двигателями на выбор, и согласно ОТТС, это будут 3,5-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 249 л.с. или 2,2-литровый турбированный дизельный мощностью 200 л.с. Оба агрегатируются 8-диапазонным автоматом, привод предполагается как передний, так и полный (в зависимости от комплектаций и мотора).

Hyundai Palisade имеет просторный салон, рассчитанный на 7–8 человек при различных комбинациях (7: первый ряд — 2, второй — 2, третий — 3, или 8: первый ряд — 2, второй — 3, третий — 3). Габариты машины: длина — 4981 мм, ширина — 1975 мм, а высота — 1750 мм. Колесная база — 2900 мм. Благодаря большому заднему свесу багажник кроссовера способен вместить до 510 литров. Среди его конкурентов на российском рынке можно назвать Toyota Highlander (для сравнения, мм: 4966x1930x1755x2890), VW Teramont, Honda Pilot и Chevrolet Traversе.

Среди оборудования в ОТС числятся: зеркала заднего вида с электрообогревом, электрические стеклоподъемники, климат-контроль, электронная система контроля устойчивости (ESC), противоугонное устройство, система мониторинга давления воздуха в шинах, круиз-контроль, система помощи при парковке и электронная система помощи при экстренном торможении.

Презентация Palisade состоялась на международном автошоу в Лос-Анджелесе (США) осенью 2018 года.