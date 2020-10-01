Россияне назвали любимые автомобильные бренды

Они были выявлены в результате опроса общественного мнения. Специалисты подчеркивают, что в формировании любви к брендам большую роль играет работа маркетологов.

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Рейтинг Ton-20 проекта «Любимые бренды россиян» составила компания Online Market Intelligence (OMI). Верхние строчки заняли неавтомобильные компании Samsung, Adidas, Nike и Apple. В ведущую двадцатку вошел только один автомобильный бренд — BMW — он расположился на 16 месте.Все остальные автомарки остались за рамками ведущей двадцатки.

Кроме общего рейтинга, компания представила еще и отраслевые, здесь в категории «Автомобили» BMW(16,7%), Toyota (15,7%) и Mercedes-Benz (11,9%) сохранили за собой первые три строчки. Четвертое место в 2020 году занял поднявшийся на два пункта бренд Audi (11,3%), который сменил Nissan — он теперь сдвинулся на 6 строчку. В ведущую десятку также попали Kia, Volkswagen, Hyundai, Ford и Mazda. При составлении отраслевого списка опрашивались только владельцы автомобилей.

Специалисты Online Market Intelligence отмечают, что умелая работа маркетологов даже в сложный период позволяет сохранить эмоциональную связь с потребителями. Исследование «Любимые бренды россиян» проводят ежегодно с 2008 года. В онлайн-опросе принимают участие 1500 человек, которых выбирают случайным образом из access панели OMI из числа людей в возрасте 18 — 55 лет, проживающих в городах с населением свыше миллиона человек. После социально-демографических вопросов респондентам предлагали назвать свои любимые бренды в тех категориях, потребителями которых они являются. Бренды назывались без подсказки, их количество ограничивалось десятью полями для заполнения.

Кроме того, любимой страховой компанией участники опроса назвали «РЕСО» (20,8%), в пятерку также попали «Росгосстрах» (19,7%), «Альфа-страхование» (16.4%), Ингосстрах (10,5%) и СОГАЗ (9,3%).

Хотим отметить еще один факт. Среди всех журналов, которые присутствуют на российском рынке, «За рулем» в рейтинге любимых брендов занимает четвертую строчку с долей 9,1%, прибавив 2 п.п. относительно прошлого года. Автомобильных журналов в ведущей десятке больше нет.

В ходе другого опроса выясняли, с чем личный автомобиль ассоциируется для большинства россиян?



Фото: Depositphotos

Таблицы: Online Market Intelligence