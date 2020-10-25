Материалы по теме16 красоток и 29 легендарных тачек Америки — ваш календарь-2020
«За рулем» каждый год с интересом ждет ноября-декабря, когда многие фирмы выпустят календари на следующий год. На многих из них будут не просто автомобили, а автомобили с... дополнением. И вот календарь «Мечты молодого фермера 2021» (Jungbauernträume 2021), где обнаженные красотки позируют на фоне классических тракторов. Немецкий фотограф Франк Люцебек расположил девушек на фоне сельского пейзажа и уборочной техники.
Цены на настенный календарь демократичные для Европы: выпуск обойдется от 15 евро.
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Октябрь
Ноябрь
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- Какие только машины не попадают в автомастерские, но порой они служат только фоном, приковывающим взгляд.
Фото: Weltbild.de
Первый календарь на 2021 год: не очень одетые трактористки (18+)