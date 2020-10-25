Таких машин вы еще не видели: новая игра Cyberpunk 2077

Кажется, они наняли штат автомобильных инженеров, чтобы придумать все это...

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Польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt RED выпустила очередной трейлер игры Cyberpunk 2077. В нем создатели подробно остановились на транспортных средствах, которые будет перевозить героев эпохи киберпанка. Машин в игре огромное количество, каждая модель детально проработана и отличается рядом уникальных деталей и характеристик.

Авторы проекта делят весь «транспорт мрачного будущего» на пять категорий. К первой, Economy, относятся компактные и недорогие машины, позволяющие быстро перемещаться по узким улочкам. Вторая называется Executive — это большие мощные авто премиальных марок (остроумные аллюзии на реальные бренды присутствуют).

Heavy Duty — огромные монструозные грузовики, способные пробить любую стену. Sport — легкие и быстрые машины, которые поддаются тюнингу благодаря огромному количеству сменных элементов. И, наконец Hypercars — для тех, кому нужна скорость, максимальная свобода перемещений и защита.

К слову, не весь транспорт в игре вымышленный — нашлось место и для автомобильной классики. Догадались, что за машина мелькает на последних кадрах?

Cyberpunk 2077 была анонсирована еще в 2012 году, но первые трейлеры появились лишь в 2018 и 2019 годах. Игра в жанре Action/RPG является продолжением настольной игры Cyberpunk 2020 и обещает быть огромным «бесшовным» миром (без загрузочных экранов), где события происходят в вымышленном городе Найт-Сити (Калифорния) в 2077 году. Городом правят четыре банды, и вашему герою предстоит пройти массу испытаний.

Примечательно, что одну из ролей в игре сыграл Кину Ривз — его персонаж Джонни Сильверхенд живет в голове главного героя, загружаясь со встроенного в мозг чипа, и с ним можно либо подружиться, либо враждовать... Напомним, ранее компания CD Projekt RED выпустила успешную игру «Ведьмак».

Игра Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на Xbox One, PS4 и ПК.

Кто-то ждет новые игры, а кто-то ностальгирует по старым — и снимает пародию на игру GTA San Andreas.

Видео: Youtube, канал Cyberpunk 2077