Курск-Сити: игра GTA San Andreas в реальности

Приятного погружения в атмосферу виртуальной реальности середины «нулевых»!

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Авторы Youtube-канала Puzzle Video снимают пародии на культовую игру GTA San Andreas, перенося ее в реалии современной России. «Мы не придумали ничего нового, мы полностью повторили компьютерную игру, повторили те „деревянные“ движения главных героев и те „миссии“, на которых в далеком 2005 году потратили кучу времени и сил», — говорят создатели сериала.

И да, это целый сериал, ведь каждый новый выпуск воспроизводит одну из миссий игры. Фишка проекта заключается в том, что в нем присутствует и перевод игры на русский язык, причем первый его пиратский вариант, сделанный машинным методом с применением программы-переводчика PROMT.

Одиннадцатый, самый свежий на данный момент эпизод воссоздает, пожалуй, наиболее важную миссию игры — челлендж на лоурайдере. Именно там появляется «промтовская» фраза, ставшая мемом — фанаты наверняка поняли, о чем идет речь. Приятного просмотра и погружения в атмосферу виртуальной реальности середины «нулевых»!

Игру Mario Kart тоже перенесли в реальный мир, но совершенно иным способом.

Видео: Youtube, канал Puzzle Video