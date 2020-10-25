Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно — журнал За рулем

Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно

Правда, серия будет очень маленькой...

Материалы по теме
Netflix выпустит сериал об Айртоне Сенне

Британская компания Vanwall Group, возрожденная совсем недавно, а в 1958 году ставшая чемпионом Формулы 1, представила точную копию своего победного болида — именно на таком в том далеком году выступал Стирлинг Мосс.

Двигатель, работающий в паре с 5-ступенчатой МКП, будет воспроизведен в точности — компания будет работать по оригинальным чертежам того самого мотора, который сделали в 1950-х годах в компании Norton Motorcycles из четырех одноцилиндровых мотоциклетных движков, снабдив их общей системой охлаждения и приладив оригинальную головку.

Мотор на вершине своей эволюции выдавал всего 270 л.с. — этого было мало, чтобы тягаться с Ferrari 246 и Maserati 250F на прямиках, но шасси Vanwall, разработанное молодым Колином Чепменом (еще до того, как он основал Lotus) сделало свое дело. Стирлинг Мосс был быстрее на виражах, да и тормозить перед ними мог гораздо позднее, потому что в автомобиле использовались революционные дисковые тормоза, тогда как большинство конкурентов использовали барабанные.

Все детали, включая последние обновления 1958 года, такие как гоночные Dunlop, стальные диски на задней оси и улучшенная аэродинамика, будут воспроизведены в шести экземплярах, которые компания собирается построить в ближайшее время.

Пять из шести реплик поступят в продажу (одна отправится в музей Vanwall) по цене 1,65 миллиона фунтов стерлингов и будут символизировать возрождение британского бренда — вероятно, в ближайшем будущем появятся более массовые дорожные модели...

В 1958 году команда Vanwall взяла в Ф-1 Кубок конструкторов, а вот чемпионство в личном зачете все же досталось гонщику Ferrari Майку Хоторну. Стирлинг Мосс в том году остался вторым — в четвертый и последний раз в карьере. В 2020 году он покинул этот мир в возрасте 90 лет.

Фото: Vanwall Group
Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно

Правда, серия будет очень маленькой...

Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно — фото 1196698Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно — фото 1196696Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно — фото 1196697Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно
Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно

Правда, серия будет очень маленькой...

Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно — фото 1196696Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно — фото 1196697Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно — фото 1196698Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно
631
Оцените материал
1:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...