Этот формульный болид 1958 года собираются выпускать серийно

Правда, серия будет очень маленькой...

Материалы по теме Netflix выпустит сериал об Айртоне Сенне

Британская компания Vanwall Group, возрожденная совсем недавно, а в 1958 году ставшая чемпионом Формулы 1, представила точную копию своего победного болида — именно на таком в том далеком году выступал Стирлинг Мосс.

Двигатель, работающий в паре с 5-ступенчатой МКП, будет воспроизведен в точности — компания будет работать по оригинальным чертежам того самого мотора, который сделали в 1950-х годах в компании Norton Motorcycles из четырех одноцилиндровых мотоциклетных движков, снабдив их общей системой охлаждения и приладив оригинальную головку.

Мотор на вершине своей эволюции выдавал всего 270 л.с. — этого было мало, чтобы тягаться с Ferrari 246 и Maserati 250F на прямиках, но шасси Vanwall, разработанное молодым Колином Чепменом (еще до того, как он основал Lotus) сделало свое дело. Стирлинг Мосс был быстрее на виражах, да и тормозить перед ними мог гораздо позднее, потому что в автомобиле использовались революционные дисковые тормоза, тогда как большинство конкурентов использовали барабанные.

Все детали, включая последние обновления 1958 года, такие как гоночные Dunlop, стальные диски на задней оси и улучшенная аэродинамика, будут воспроизведены в шести экземплярах, которые компания собирается построить в ближайшее время.

Пять из шести реплик поступят в продажу (одна отправится в музей Vanwall) по цене 1,65 миллиона фунтов стерлингов и будут символизировать возрождение британского бренда — вероятно, в ближайшем будущем появятся более массовые дорожные модели...

В 1958 году команда Vanwall взяла в Ф-1 Кубок конструкторов, а вот чемпионство в личном зачете все же досталось гонщику Ferrari Майку Хоторну. Стирлинг Мосс в том году остался вторым — в четвертый и последний раз в карьере. В 2020 году он покинул этот мир в возрасте 90 лет.

А в октябре 2020 года сверхмощный компьютер посчитал лучшего гонщика в истории — им стал один из современников Мосса.

Фото: Vanwall Group