Лучший гонщик в истории? Это не Хэмилтон и не Шумахер!

Математическая модель учла все факторы — мастерство, технику и везение.

Материалы по теме Льюис Хэмилтон сравнялся по победам с Михаэлем Шумахером

Достижение Льюиса Хэмилтона, 91 победа в Гран-при, позволившее ему сравняться по этому показателю с великим Михаэлем Шумахером, вновь подтолкнуло автоспортивную общественность к спорам о том, кто же является лучшим пилотом в истории.

Журнал The Economist использовал для решения этого вопроса математическую модель доктора математических наук Эндрю Белла из Университета Шеффилда, пишет sports.ru. Модель была разработана в 2016 году и позволяет учесть, насколько удачная машина была у пилота, его собственное мастерство, а также иные факторы, вроде везения и ошибок соперников.

Расчеты показывают, что самый большой вклад техники — у побед Михаэля Шумахера (Ferrari) и Льюиса Хэмилтона (Mercedes-Benz). Но они и сами старались, а вот истинная «самовозка», оказывается, была у Грэма Хилла (BRM) в 1962 году — его личный вклад в чемпионский титул система признала наименьшим. А если ограничиться последними 20 годами истории, то самым «самовозным» будет титул Фернандо Алонсо (Renault) в 2006-м.

И напротив, наибольший вклад в победу со стороны самого пилота обнаружился у Хуана-Мануэля Фанхио, чемпиона 1951 и 1954–57 годов. А за последние 20 лет — вновь у Шумахера, которому и машиной, как мы помним, весьма везло... Но кого же следует признать самым сильным пилотом в истории?

По совокупности всех факторов это все-таки Фанхио. За ним — Джим Кларк, Ален Прост, Джеки Стюарт, Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Альберто Аскари и Айртон Сенна.

Сами пилоты едва ли восприняли эти расчеты всерьез, ведь за звание сильнейшего они сражаются в каждой гонке. В эти выходные проходит Гран-при Португалии, 12-й этап чемпионата Формулы-1. В сезоне лидирует Льюис Хэмилтон.

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Фото: Rainer Jensen/DPA/PHOTAS