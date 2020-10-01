Как построить полноприводный ВАЗ-2108 на 300 сил (видео)

Это возможно, если у вас прямые руки и запчасти от Lancer Evolution.

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Полноприводные автомобили на базе ВАЗ-2108 — не редкость, и все-таки каждый такой проект требует огромного количества знаний и сил. Одна из выдающихся машин последних лет — эта 2108 Turbo 4WD, которую построил Иван Пульников из Екатеринбурга.

Двигатель Иван оставил родной, но форсировал с применением турбонаддува сначала до 260, а потом до 300 л.с А вот вся трансмиссия была унаследована от Lancer Evolution VI. Для крепления заднего редуктора пришлось отказаться от ниши запасного колеса и «изобрести» оригинальный подрамник. Задняя подвеска тоже получилась практически самодельной. Глобальных изменений потребовали выхлопная система и топливный бак.

Проект стартовал пять лет назад, активная «стройка» шла около года, но машина эволюционирует и сейчас, проходя тернистый путь настоящего российского спорткара. Были на этом пути и переворот на крышу, и замена всей верхней части кузова, и переквалификация с зимнего спринта на автокросс... Машина по сей день принимает участие в любительских соревнованиях.

А в «восьмерке» Дмитрия Андриянова привод остался передним, зато двери открываются как у Lamborghini.

Фото: Drive2, пользователь Иван Пульников

Видео: Youtube, канал Автомобильная Россия