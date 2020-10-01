Рейтинг самых цитируемых медиаресурсов автомобильной отрасли за третий квартал 2020 года подготовила компания «Медиалогия».

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Согласно рейтингу Топ-20 от компании «Медиалогия», в первую тройку изданий по цитируемости вошли: интернет-ресурс Autonews.ru, журнал «За рулем» и сайт Motor.ru. В шкале популярности учитывались как печатные, так и онлайн-издания. Нам очень приятно оказаться в списке дважды — ни одно другое СМИ не получило такой возможности.

Журнал «За рулем» попал на вторую строчку с индексом цитируемости 114,32, всего на 60,5 пункта не дотянув до лидера рейтинга. Для сравнения: третий ресурс отстал от победителя сразу на 122,86 пункта.

Но и это еще не все. До сих пор, по народной традиции, люди разделяют бумажное и интернет издания, но это уже давно не так. У нас общая редакция, одна сплоченная команда. Тем более приятно, что сайт «За рулем» тоже попал в рейтинг. Думаем, что, если бы составители объединили оба ресурса, индекс цитируемости «За рулем» стал бы еще больше. А мы будем стремиться выше. И дело, конечно, тут не в месте, а в том доверии, которое нам оказывают другие СМИ и, разумеется, вы — наши читатели.

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Хотим отметить, что в этом рейтинге нас окружают очень достойные и уважаемые авторесурсы!

Справка

Рейтинг цитируемости построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 1 июля — 30 сентября 2020 года. При расчете не учитывалась взаимная перекрестная цитируемость, если она носила регулярный характер. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог допустимости, исключались из общего результата данных СМИ.

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Фото: «За рулем»