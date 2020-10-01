Skoda Octavia: все цены и комплектации

Совсем недавно в России представили четвертое поколение модели Octavia, но цену назвали лишь начальную. От дилеров стали известны и другие позиции из прайс-листа.

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В момент презентации лифтбека Skoda Oktavia нам сообщили, что цены начинаются с 1 338 000 рублей за версию с двигателем 1.6 и механической коробкой передач. А об остальных комплектациях известно не было. Первая информация появилась на ресурсе skoda-clubs.ru, за ее полную достоверность мы ручаться не можем, так как она все-таки неофициальная, но судя по оформлению документа и заверению, что получена она от двух дилеров марки, все же примем этот прайс во внимание. Тем более, что на правду он очень похож.

Видим, что простых комплектаций с двигателем 1,6 л пока в прайсе нет, вероятно, они появятся позже, а пока самая доступная версия — это Active Plus с турбированным мотором 1,4 л, мощностью 150 л. с. и 6 ступенчатой механической коробкой передач. Попросят за нее 1 407 000 рублей. Эта комплектация оснащена электронной системой курсовой устойчивости, креплением Isofix, подогревом передних сидений, кнопкой запуска двигателя, подогревом передних сидений, передними и задними стеклоподъемниками, фронтальными и боковыми подушками безопасности, передним центральным подлокотником, зеркалами с электрообогревом, розеткой в багажнике, датчиком давления воздуха в шинах, системой Start—Stop, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, 16-дюймовыми стальными дисками, кондиционером и охлаждаемым перчаточным ящиком, 5 USB—разъемами и т.д.

С тем же мотором и 8-ступенчатым автоматом автомобиль обойдется в 1 464 000 рублей. В комплектации Ambition Plus с мотором 1,4 л и 6-ступенчатой механикой Октавия стоит 1 497 000 тыс. рублей, такая же с автоматом — 1 554 000 рублей, а в топовой Style Plus — с механикой — 1 698 000 рублей, с автоматом — 1 755 000 рублей.

Повторим, что эту информацию предоставили клубники, теперь будем ждать официальной версии прайс-листа.

Подробнее о новой Октавии четвертого поколения читайте в материале нашего автора.



Фото:Skoda