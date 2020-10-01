Учительница стала дальнобойщицей. Вот такая мечта!

До этого женщина проработала 30 лет в деревенской школе, а потом решила кардинально изменить свою жизнь.

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Жительница деревни Туровка Орловской области Наталья Должикова исполнила свою давнюю мечту и поразила всех. Проработав 30 лет в школе, она села за руль фуры и стала водителем-дальнобойщиком. Об истории необыкновенной женщины рассказала газета «Наше время».

Однажды она поймала себя на мысли, что нужно менять жизнь, если не хочешь в старости сидеть на лавочке и сожалеть об упущенных возможностях. В 2018 году записалась в автошколу города Ливны и сдала на права категории E. Ну а необходимые удостоверения категорий B и C у нее уже были. Ей не помешало, что в группе она оказалась единственной женщиной.

А потом Наталья устроилась в московскую транспортную компанию и села за руль КАМАЗа грузоподъемностью в 20 тонн и длиной в 13,5 метра. И сразу же придумала машине ласковое прозвище — Ляля. Первый рейс был из Москвы в Санкт-Петербург, и было ей и радостно, и страшно одновременно. Но с тех пор освоилась и получает от новой работы только радость. В день она проезжает 700–750 километров, разумеется, с соблюдением режима труда и отдыха.

Наталья любит путешествовать, любит дорогу и любит учиться — уже получила удостоверение водителя-международника и даже разрешение на перевозку опасных грузов.

И дает она окружающим вот такой мудрый совет: «Не бойтесь того, что не получится. Бойтесь, что не попробуете повернуть свою реку жизни в другое русло».

Вот такая необыкновенная учительница-дальбойщица.

Таких примеров немного, разве что Рино Сасаки из Японии, которая единодушно признана самым красивым водителем грузовика. Она с успехом справляется со своей работой, а параллельно набирает популярность в соцсетях, но учительницей никогда не работала.



Фото: соцсети