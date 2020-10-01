Длинная Lada 4x4: производство возобновлено — журнал За рулем

Длинная Lada 4x4: производство возобновлено

Теперь их будут собирать больше, чтобы наверстать план.

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АВТОВАЗ приостановил сборку пятидверной Lada 4x4

Длиннобазная 5-дверная Lada 4x4 вернулась в производственную программу АВТОВАЗа — конвейер в Тольятти возобновил сборку внедорожников, пишет сообщество AvtoVAZ News. В понедельник, 26 октября, план предприятия предусматривал сход с конвейера 63 внедорожников в пятидверной версии.

Напомним, сборку приостанавливали на прошлой неделе, а поводом для этого неофициальные источники называли низкое качество кузовного металла и его нехватку. Сейчас среди причин называется также отсутствие на сборочном конвейере топливных баков для длиннобазной версии внедорожника.

Официальный представитель АВТОВАЗа комментировать остановку производства отказался и подчеркнул, что менять модельный ряд Lada 4x4 на заводе не собираются.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA 4x4 (31)

LADA 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простота, проходимость, функциональность.

Недостатки:

Не существенные за такие деньги.

Комментарий:

Невменяемые истероиды кричат, что мир шагнул там куда то и во, что-то, а у нас выпускают Ниву до сих пор. LADA 4X4 NIVA выпускается концерном RENAULT на ихнем заводе АвтоВАЗ. Главная задача капиталиста получить максимальную прибыль. СССР давно нет и любое производство направленно на извлечение пр...

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