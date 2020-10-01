Длинная Lada 4x4: производство возобновлено

Теперь их будут собирать больше, чтобы наверстать план.

Материалы по теме АВТОВАЗ приостановил сборку пятидверной Lada 4x4

Длиннобазная 5-дверная Lada 4x4 вернулась в производственную программу АВТОВАЗа — конвейер в Тольятти возобновил сборку внедорожников, пишет сообщество AvtoVAZ News. В понедельник, 26 октября, план предприятия предусматривал сход с конвейера 63 внедорожников в пятидверной версии.

Напомним, сборку приостанавливали на прошлой неделе, а поводом для этого неофициальные источники называли низкое качество кузовного металла и его нехватку. Сейчас среди причин называется также отсутствие на сборочном конвейере топливных баков для длиннобазной версии внедорожника.

Официальный представитель АВТОВАЗа комментировать остановку производства отказался и подчеркнул, что менять модельный ряд Lada 4x4 на заводе не собираются.

Кроме того, на АВТОВАЗе прокомментировали наличие на некоторых экземплярах Vesta и Xray опций, о которых мало кто знает.

Фото: АВТОВАЗ