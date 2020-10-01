5 плюсов нового кроссовера GAC GS5 (и 3 минуса)

Он оказался самым доступным в новой линейке GAC.

Материалы по теме GAC опубликовал цены на кроссовер GS5

Китайская компания GAC запустила в продажу на российском рынке GAC GS5 — среднеразмерный кроссовер стал третьей моделью после более крупного GS8 и премиального минивэна GN8.

И это самая доступная модель бренда: представлено пять комплектаций с ценами от 1,5 до 1,85 млн рублей.

«За рулем» уже протестировал новинку, и мы готовым поделиться с вами основными выводами, на которые нас натолкнуло знакомство с кроссовером из Поднебесной. Начнем, уже по традиции, с моментов, которые не порадовали.

Минусы:

Теплых опций хочется больше: обогревы есть только у передних сидений и лобового стекла (и то, без отдельной клавиши); печка тоже показалась слабоватой.

Панорамная крыша и «копеечный» датчик дождя — только в топовой комплектации за 1,85 млн. рублей. А полтора миллиона — это за «базу» с механической коробкой передач и минимумом опций. Достойное оснащение начинается от 1,75 млн. рублей.

Защиты силового агрегата нет совсем.

Плюсы:

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Дизайн не без заимствований, но вполне привлекательный. В профиль машина выглядит особенно здорово в любом цвете, отличном от черного — за счет эффекта «парящей» крыши.

Интерьер выглядит гармонично и дорого.

В салоне четыре USB-разъема: пара на центральной консоли, один в зеркале (для регистратора) и один — у пассажиров заднего ряда.

Задний ряд очень просторный. По габаритной длине (4,7 м) кроссовер GAC GS5 — одноклассник Skoda Kodiaq, но третий ряд китайцы городить не стали.

Подвеска радует энергоемкостью. Даром, что привод только передний — на проселке чувствуешь себя уверенно. При этом крены на скорости — далеки от критичных.

Все эти моменты (и множество других) мы подробно освещаем в нашем видео.

GAC активно развивает дилерскую серь — вместо шести дилерских центров в России к концу 2020 года должно стать 14.

Фото: GAC