Bentley будут делать из Audi

Генеральный директор VW AG Герберт Дисс планирует передать Bentley под контроль Audi.

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Настали очень сложные времена для автомобильной промышленности, и стало интересно наблюдать за действиями основных игроков рынка. Желая оптимизировать расходы, они порой принимают неожиданные решения.

Взять хотя бы последние планы Volkswagen Group. Сообщается, что генеральный директор Герберт Дисс планирует передать Bentley под управление компании Audi. Это будет означать перерождение марки. В настоящее время за бренд Bentley отвечает генеральный директор Porsche Оливер Блум.

Если эти планы станут реальностью, то Audi будет контролировать технологическую и финансовую деятельность Bentley уже с начала 2021 года. Как сообщалось ранее, Дисс хочет оптимизировать портфель брендов VW Group, который включает в себя ряд роскошных брендов.

В настоящее время концерн решает, есть ли будущее у таких брендов, как Lamborghini, Bugatti и Ducati, поскольку все больше внимания уделяется электрическим и автономным транспортным средствам.

Итак, как Audi планирует провести корабль Bentley через мутные воды нового времени? В будущем в машинах лакшери-бренда может использоваться больше технологий Audi, включая те, которые разрабатываются в рамках технологического проекта Artemis. Это, например, полностью электрический Bentley, отличающийся от Audi A8 роскошным салоном.

Кроме того, преемники моделей Continental GT и Flying Spur будут построены на платформе Premium Platform Electric (PPE) VW Group, разработанной совместно с Audi и Porsche. Bentley станут олицетворять «экологичную роскошь». Кстати, тот же путь выбрали в BMW в отношении Rolls-Royce.

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Фото: Bentley