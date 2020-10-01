Тест нового кроссовера Geely: тезисные ощущения

Заказы на новый китайский купе-кроссовер Geely Tugella, одноклассник Renault Arkana и Haval F7x, российские дилеры марки начнут принимать 16 ноября. В РФ тест-драйвов этого автомобиля еще не было, а вот в Белоруссии журналисты успели оценить новинку.
В тесте принимали участие машины, попавшие в РБ еще весной, не под именем Tugella, анонсированным недавно для России, а как FY11 — с этим именем модель продается в Китае. Но, скорее всего, машины, которые будут продаваться у нас, идентичны с протестированными во всем, кроме названия. Издание Китайские автомобили собрало отзывы нескольких крупных изданий о новинке. Перечислим основные моменты, которыми запомнился автомобиль белорусским тест-драйверам.
Передний ряд
- У Geely Tugella полностью бесключевой доступ: ключ лежит в кармане, двери разблокируются при приближении к машине. Открывание багажника также бесконтактное, по движению ноги под бампером.
- Передние кресла с электрорегулировками, комфортные.
- Материалы отделки салона качественные, интерьер продуман в мелочах.
- В топ-комплектации у кроссовера панорамная крыша.
- Громкость музыки регулировать неудобно как переключателем на руле, так и сенсорными клавишами на консоли.
Задний ряд
- На заднем ряду места для среднеразмерного купеобразного SUV вполне достаточно.
- Пассажирское переднее кресло можно легко сдвинуть вперед с заднего ряда.
- Задние места имеют обогрев.
В движении
- Турбодвигатель (2,0 л, 238 л.с., 350 Нм) наделяет автомобиль хорошей динамикой.
- Автомат функционирует с небольшими задержками и рывками, но без особых нареканий.
- Управляемость не образцовая, руль излишне легок, но крены в поворотах умеренные.
- 20-дюймовые шины держат хорошо, но шумные, передают вибрации и вызывают сомнения в «живучести» на проселке.
Отдельно отмечена работа электронных ассистентов. Параллельная работа системы удержания полосы движения и адаптивного круиз-контроля наделяют кроссовер подобием автопилота. При четкой разметке и отсутствии крутых поворотов Tugella может проехать несколько километров без вмешательства водителя.
На виртуальной приборке выводится прокладываемая электроникой траектория и визуализируются другие участники движения.
- Кроме топ-версии мотора (238 л.с.) у российских Geely Tugella будет еще одна, бюджетная — 177 л.с. Привод — передний или полный.