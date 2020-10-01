5 признаков, что с рулем у вас что-то не то...

Шумы, стуки, люфт — когда стоит начинать беспокоиться? Всегда!

Материалы по теме Рулевое управление: от рычага до автономного вождения

Рулевое управление — одна из самых ответственных и самых технически сложных систем автомобиля. Любая неисправность может оказаться фатальной, поэтому важно знать, по каким признакам определить проблему и как ее решить.

Шумы, изменение в ощущениях при манипуляциях с рулем, стуки — о неисправностях в системе рулевого управления могут говорить многие признаки, отмечают специалисты компании Bosch. Рулевая система и ее компоненты в силу своей сложности, как правило, подлежат не ремонту, а замене. Собственными силами в таких ситуациях не справиться. Поэтому нужно обращаться за помощью на квалифицированные СТО, но перед тем, как туда отправляться, лучше заранее сформулировать, какие именно неполадки вас беспокоят.

Стоит очень насторожиться, если слышите\видите:

стуки и биение в рулевом управлении и на рулевом колесе

увеличение люфта (то есть холостого движения) рулевого колеса

увеличение усилия, необходимого для вращения рулевого колеса

шум в гидроусилителе рулевого управления

подтекание рабочей жидкости.

Проблема 1. Стуки

Стуки и настораживающие звуки при повороте рулевого колеса (особенно при резких поворотах на небольшой скорости, во время парковки и т. д.), могут говорить о проблемах в гидроусилителе: низком уровне рабочей жидкости, разбалансировке, износе приводного ремня насоса системы рулевого управления, протечках и падении давления в системе. Как наконечники, так и тяги в рулевой системе со временем изнашиваются, давая люфт. В результате во время поворота машины при движении появляются скрипы и стуки. И если рабочую жидкость можно просто долить, то остальные проблемы потребуют серьезного ремонта.

Проблема 2. Люфт

Увеличение люфта рулевого колеса может говорить как о недостатке рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля, так и об износе или поломке опор подшипников, рулевых тяг и рулевой рейки или ее крепления.

Проблема 3. Усилие

Увеличение усилия, необходимого для вращения рулевого колеса, обычно возникает в результате недостаточного уровня рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля (гидроусилителю просто нечем «помочь» водителю). Однако есть и другие причины: ослабление или износ приводного ремня насоса рулевой системы, протечки в системе гидроусилителя рулевой системы, поломка креплений рулевой рейки.

Системы рулевого управления рассчитаны на работу в течение всего срока службы транспортного средства. Некоторые компоненты (например, рулевые тяги) могут заменяться по мере износа, однако бывают ситуации (например, последствия ДТП и неправильная эксплуатация), когда замене подлежит вся рулевая система целиком.

Об устройстве рулевого управления напомнит наша энциклопедия.



Фото: Depositphotos