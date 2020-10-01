Полноприводный Соболь 4х4: смотрите, как он едет!

Короткое промо-видео об одной из самых интересных машин ГАЗа.

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ГАЗ выпустил короткое видео о полноприводном автомобиле Соболь 4х4. В официальном модельном ряду это семейство именуется ГАЗ 4WD и состоит из трех основных модификаций — борт, цельнометаллический фургон и автобус. Кроме того, есть множество специальных исполнений: ремонтные, патрульные, спасательные машины, автомобили скорой помощи, а также отдельная версия — авто для активного отдыха.

В видео показаны автобус с шестиместным салоном и грузопассажирская модификация. Под капотом может располагаться 4-цилиндровый 2,7-литровый бензиновый двигатель УМЗ Evotech с показателями 107 л.с. и 220 Нм, либо турбодизель Cummins ISF2.8, развивающий мощность 120 л.с. и момент 270 Нм. Полный привод — подключаемый; задний мост снабжен межколесной блокировкой дифференциала. Автомобили могут преодолевать брод глубиной до полуметра.

Минимальная цена за полноприводный Соболь — 889 900 рублей, столько стоит грузовой вариант с однорядной кабиной. Микроавтобусы дороже — от 1 042 400 рублей.

В этом варианте линейка выпускается уже несколько лет, и известно, что ГАЗ готовит ей замену: еще на Comtrans-2019 был показан преемник Соболь 4х4 в нескольких исполнениях, но о дате выпуска ничего не сообщалось.

А вот в семействе ГАЗель нас ждет интересное обновление: представлена электрическая версия GAZelle e-NN с пробегом в 120 км.

Видео: Youtube, канал GAZ Auto