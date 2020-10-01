Требования к водителям автобусов опять ужесточат

Автобусы и грузовики предлагают регистрировать только на юрлиц и не всех водителей допускать к управлению.

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Глава ГИБДД Михаил Черников обрисовал перспективную программу действий на конференции, посвященной проблемам обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автотранспортом.

Так, он предложил грузовики и автобусы регистрировать только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А на сдачу прав на получение соответствующей категории допускать только тех водителей, у которых есть стаж управления легковыми автомобилями, пишет «Российская газета». Напомним, что такое положение содержится в поправках к закону о безопасности дорожного движения, которые внесены в Госдуму. Но пока оно не рассмотрено.

Также предлагается установить запрет на работу водителем, осуществляющим перевозку пассажиров, для тех, кто ранее привлекался к административной или уголовной ответственности за наиболее грубые нарушения ПДД, в первую очередь — за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Обменять иностранные права на российские перевозчикам можно будет только после прохождения профессионального обучения, и это уже заложено в поправках.

Эксперты также предложили ряд поправок. В частности, раз в три года обязать водителей пассажирского транспорта проходить переподготовку на курсах повышения квалификации, а раз в пять лет подтверждать квалификацию с обязательной проверкой навыков управления. А также в обязательном порядке устанавливать на автобусы, осуществляющие междугородние перевозки, устройства, позволяющие отслеживать состояние водителей.

Михаил Черников также рассказал о необходимости внедрения «Многофункционального сервиса», который в онлайне соберет сведения электронного путевого листа, режима труда и отдыха водителей, результаты прохождения технического осмотра, предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей. Заодно и проверит водителей, не были ли они лишены водительских прав и имеют ли необходимую категорию и стаж управления.

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