Компания опубликовала тизер новой модели, но без кузова, чтобы было лучше видно главный компонент — мотор.

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Появился интересный тизер, на котором показан загадочный суперкар Bugatti, а точнее его двигатель и кресло водителя. Снимок показывает, насколько огромен двигатель и трансмиссия.

Других подробностей о новом автомобиле нет, а сопроводительный текст к этому изображению состоит всего из двух слов: «Что, если...?». Но что это значит?

Хорошая новость заключается в том, что на более ранних фотографиях, показывающих автомобиль на трассе, виден кузов загадочного Bugatti. Автомобиль выглядит эффектно благодаря опущенному к дороге «носу», огромным воздухозаборникам в капоте и «ковшу» на крыше.

Судя по новому изображению, интерьер у машины планируется аскетичный. Водитель должен будет сидеть в гоночном кресле, подняв ступни выше бедер.

Не исключено, что перед нами модель на заказ, для конкретного клиента, который должен быть невероятно богатым. Двигатель, скорее всего, представляет собой знакомый 8-литровый агрегат W16 с турбонаддувом мощностью 1600 л.с. Судя по внешнему виду, Bugatti пытается сделать машину как можно легче.

С чего началась история суперкаров Bugatti? С рисунка на конверте.

Фото: Bugatti, motor1.com