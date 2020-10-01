Обновленный Duster для России замечен в Тольятти — журнал За рулем

Обновленный Duster для России замечен в Тольятти

Бюджетный кроссовер проходит дорожные испытания, а его внешность спрятана под камуфляжной пленкой.

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Испытания автомобиля в Тольятти объясняются тем, что на московском заводе Renault нет собственного полигона для тестов. На снимке, опубликованном сообществом «События Тольятти», видны два кроссовера.

Заметно, что модель получила новые задние фонари, которые полностью соответствуют тем, которые мы видели на бразильском варианте автомобиля и на Дастере под брендом Dacia.

Снимков передней части машины нет, но можно с высокой долей вероятности предположить, что она тоже будет идентична бразильской и европейской версиям. Таким же будет и салон. Отличаться автомобили могут уровнем оснащения и набором опций.

Линейка моторов может остаться неизменной, так как они соответствуют требованиям российского законодательства и заслужили уважение автомобилистов.

Судя по снимкам, обновленные Дастеры находятся на финальной стадии тестирования. Следовательно, появиться обновленный кроссовер может уже весной 2021 года, после модернизации сборочной линии на московском заводе Renault.

Фото: vk.com

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Отзывы о Renault Duster (15)

Renault 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

недорогие (сравнительно) запчасти,комфортная подвеска,относительно удобное (теперь) место водителя,экономичный,но при этом весьма шустрый дизель

Недостатки:

маленький багажник,никакая магнитола,грязнуля-конструктивная особенность.не регулируемый развал колёс.гремучий пластик

Комментарий:

честно признаюсь,что купил этот автомобиль,как компромисс.нужна машина универсальная-и на юг съездить и на рыбалку ,по грибы.дизель пока оставил только положительные эмоции.зимой не мёрзну-тут производитель продумал всё.подвели только хапуги нефтяники-дизель стал дороже 95го!!!очень много в этом ...

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