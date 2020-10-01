Geely Coolray: три новых цвета и важное обновление

Уже в ноябре кроссоверы полностью локализуют в Республике Беларусь.

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Вместо крупноузловой сборки производство Geely Coolray в Белоруссии перейдет на полный цикл, модель получит три новых цвета, а также дополнительную антикоррозийную защиту. Об этом сообщает ресурс Китайские автомобили со ссылкой на официальных представителей завода «БелДжи» (Борисов, РБ). Старт производства по полному циклу должен начаться в ноябре.

«БелДжи» — это предприятие, с которого кроссоверы Geely Coolray поставляются в Россию. Сейчас машины собирают методом крупноузловой сборки, но параллельно ведут подготовку завода к полному циклу — сварка и окраска кузовов тоже будут местными. Для тех, кто размышляет над покупкой нового китайского кроссовера, важным в этой новости является то, что обновление производства позволит ввести в гамму цветов кузова еще три оттенка: жемчужно-серебристый, базальтовый серый и черный. Эти цвета уже используются на Geely Atlas.

Фирменный красный в гамме цветов тоже останется

Кроме того, кроссовер получит дополнительную защиту от влаги и дорожной соли: антикоррозийное покрытие и все герметики будут отныне наноситься в увеличенных объемах, сообщил директор «БелДжи» Геннадий Свидерский. Представители завода уверяют, что развитие коррозии на кузове, как это было на первых собираемых на предприятии машинах, отныне исключено благодаря современному катафорезному покрытию, материалам Basf и трехступенчатому контролю качества.

Также на предприятии подтвердили, что выпуск кроссоверов Geely Atlas Pro и хэтчбеков GS стартует в 2021 году.

Модель GS недавно подешевела в России на 200 000 рублей — возможно, локализация в РБ сделает ее еще доступнее.

Фото: Geely