«Шишига» вашей мечты: кемпер на базе ГАЗ-66

Этот автомобиль создан не только для того, чтобы месить грязь.

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При просмотре этого видео вы точно улыбнетесь — настолько это продуманный, стильный и уютный проект. Причем сделал его Алексей Орленко из Ижевска на неожиданной базе — ГАЗ-66. Да, базой для автодома послужила армейская «шишига» — полноприводный грузовик 1988 года выпуска. Целью было переосмыслить само назначение этой машины и не создавать очередного внедорожного монстра, а сделать нечто совсем иное — автомобиль для комфортного отдыха.

Крыша кабины стала выше, а капот (он у ГАЗ-66 располагается внутри кабины), напротив, занижен. Также в кабине полностью поменялся пол, сама она поднялась относительно рамы на 100 мм, получила шумо- и теплоизоляцию. Силовой агрегат новый: 165-сильный дизель MAN с механической КП ZF и раздаткой с пневмоприводом.

Из кабины можно перейти в жилой модуль, сделанный по бескаркасной технологии. Под него дополнительно усиливалась рама, а соединение осуществлено через оригинальный четырехточечный подрамник. С нуля спроектирована система отопления и кондиционирования, а также вся компоновка внутреннего пространства.

Проект начался в 2015 году и занял около трех лет. ГАЗ-66 Кемпер постепенно доводился до нужных кондиций, катался по пробегам и выставкам и даже успел поучаствовать в съемках фильма с актером Александром Робаком.

В марте 2020 года автомобиль был передан новому владельцу из Липецка — теперь Кемпер будет не просто выставочным экспонатом, а полноценным автодомом или техничкой, поясняет создатель. За время создания вездеходного автодома тюнинг-команда Алексея получила богатый опыт, который воплощает в новом проекте.

А конструктор Олег Бурковский поставил вазовскую «восьмерку» на колеса от КрАЗа.

Фото: Drive2, пользователь ormo-custom

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»