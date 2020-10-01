Родстер «Крым»: его будет собирать АВТОВАЗ

Коробку передач для него будет от компании KATE, которая поставляет коробки и для проекта Aurus.

Молодежный родстер «Крым» создают студенты и преподаватели МГТУ им. Н.Э. Баумана. Проект продолжает развиваться, и о последних результатах разработчики недавно рассказали на международном форуме «Открытые инновации» в Сколково и на выставке «Технофорум 2020».

Прежней осталась лишь главная идея проекта — создание бюджетного молодежного автомобиля. Создано три прототипа родстера, все они имеют среднемоторную компоновку и задний привод. Первоначально автомобиль весил всего 950 кг, в нем установлен мотор от ВАЗ-21127 объемом 1,6 л.

Третий прототип родстера «Крым» будет самым проработанным с точки зрения технологий и дизайна, сейчас ведется его оцифровка. Он будет более безопасным и пройдет полный цикл сертификационных испытаний. Именно ему суждено стать серийным автомобилем.

Напомним, в основе родстера лежит стальная трубчато-коробчатая рама, на которой можно закрепить композитные панели любого дизайна. Были учтены ошибки предыдущих моделей, и новая конструкция рамы стала легче — с момента создания первого прототипа она потеряла 100 килограммов. Спроектировали собственный механизм складывания крыши, который может быть автоматизирован, сообщает habr.com.

Также разработчики изменили ходы передней подвески, модернизировали рулевое управление. Чтобы создать наиболее комфортный салон, изготовили полноразмерный макет салона, затем проектирование перенесли в 3D-модель. По сравнению с первыми двумя родстерами в третьем колея на 70 мм шире, что добавило свободного пространства в салоне.

Удалось улучшить обзорность в автомобиле. Изменили дизайн колесных дисков и самое главное — если в первых двух прототипах предусматривалась лишь механическая коробка передач, на третьем прототипе будет установлена 7-ступенчатая автоматическая коробка FT703 разработки фирмы КАТЕ. Та же фирма поставляет коробки и для российских премиальных автомобилей Aurus, только в том случае это 9-ступенчатая KATE R932.

Выпуск родстера «Крым» собираются наладить совместно с АВТОВАЗом, планируется производить до 10 000 экземпляров в год.

Известно также, что 7-ступенчатый автомат унифицирован с компонентами Lada Granta.



Фото: facebook.com/kbm.roadster