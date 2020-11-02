Kia Mohave: старт продаж в России

Комплектаций представлено три, цены на рамный внедорожник начинаются от 3 099 900 рублей.

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2 ноября в России стартовали продажи внедорожника Kia Mohave. На российском рынке для модели предлагают только один дизельный мотор объемом 3 л, мощностью 249 л.с., автоматически подключаемый полный привод и 8-диапазонный автомат.

В новом поколении модель сохранила несущую раму. При этом внедорожник стал длиннее на 50 мм (4930 мм), сохранив колесную базу в 2895 мм. Таким образом, он практически дотянулся до Toyota Land Cruiser 200 (4950 мм), притом что база у него более просторная (у Land Cruiser — лишь 2850 мм).

Новый Kia Mohave представлен в России в трех комплектациях: Luxe — 3 099 900 рублей, Prestige — 3 259 900 рублей и Premium — 3 559 900 рублей.

Уже в начальной версии внедорожник оснащен светодиодными фарами, противотуманками, задними габаритами и стоп-сигналами; рейлингами, креплениями Isofix, 7 подушками безопасности, электрическим стояночным тормозом, системой бесключевого доступа, пуском двигателя кнопкой, передними и задними датчиками парковки, круиз-контролем, датчиками света и дождя, электрическим отопителем салона, мультифункциональным рулевым колесом и многим другим. Для передних пассажиров в автомобиле предусмотрен двухзонный климат-контроль, для задних — кондиционер.

Среди функций безопасности начальной версии отметим: систему помощи при трогании на подъеме, помощи при спуске с горы, стабилизации и контроля давления в шинах.

Собирают рамный внедорожник корейской марки на калининградском заводе «Автотор».

Фото: Kia