Новый Kia Mohave: теперь в нашей сборке — журнал За рулем

Новый Kia Mohave: теперь в нашей сборке

Начало продаж внедорожника намечено на четвертый квартал 2020 года.

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Новые Kia Sorento и Mohave: старт продаж в России уже в этом году

Пресс-служба российского представительства Kia Motors сообщила, что на калининградском заводе «Автотор» стартовало серийное производство рамного внедорожника Kia Mohave. Российское ОТТС внедорожник уже получил.

В новом поколении модель сохранила несущую раму. Флагман внедорожной линейки стал длиннее на 50 мм (4930 мм), сохранив колесную базу в 2895 мм. В России Mohave будет представлен с дизелем V6 3.0 (249 л.с.), работающим в паре с 8-ступенчатым автоматом.

У автомобиля система полного привода, включающая раздаточную коробку с «понижайкой» и электронную блокировку дифференциала. Система Terrain Mode позволяет выбрать один из пяти режимов движения по различным покрытиям: Comfort, Eco, Sport, «Песок», «Грязь» и «Снег».

В списке оснащения: продвинутые системы помощи водителю, аудиосистема нового поколения Lexicon с 15 динамиками, вентилируемые сиденья и многие другие опции. Известно, что у внедорожника полностью светодиодные фары и задние фонари, электропривод задней двери и 20-дюймовые колеса. Цены обещают объявить ближе к старту продаж, в четвертом квартале 2020 года.

  • Нет пока и подробностей по комплектациям, однако известно, что для Mohave спроектировано два варианта салона.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Mohave (1)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Динамичный разгон в городе, маневренная, малый радиус разворота, приличная проходимость по снегу и грязи. Вместительная и комфортная для 7 человек. Хороший обзор при парковке (4 камеры) и управляемость. Хорошая комплектация (полная). При спокойной езде вполне экономичная. С дополнительным подогре...

Недостатки:

Главное- не работает электрический предварительный подогреватель салона (причем на всех машинах этого выпуска, о чем не все покупатели знают). По мелочам- неплохо бы дорегулировать пневмоподвеску для устранения раскачивания на волнах; побольше бы места для багажа и место для багажной шторки при ...

Комментарий:

Вообще машина то хороша, может даже интереснее предыдущей версии,только вот производитель бросил свое предыдущее произведение на полпути к вершине: вместо того, чтобы довести ее до ума бросился штамповать другие модели. Конечно по каждому из показателей есть машинки и получше, чем Мохав, однако п...

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