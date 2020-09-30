Новый Kia Mohave: теперь в нашей сборке

Начало продаж внедорожника намечено на четвертый квартал 2020 года.

Материалы по теме Новые Kia Sorento и Mohave: старт продаж в России уже в этом году

Пресс-служба российского представительства Kia Motors сообщила, что на калининградском заводе «Автотор» стартовало серийное производство рамного внедорожника Kia Mohave. Российское ОТТС внедорожник уже получил.

В новом поколении модель сохранила несущую раму. Флагман внедорожной линейки стал длиннее на 50 мм (4930 мм), сохранив колесную базу в 2895 мм. В России Mohave будет представлен с дизелем V6 3.0 (249 л.с.), работающим в паре с 8-ступенчатым автоматом.

У автомобиля система полного привода, включающая раздаточную коробку с «понижайкой» и электронную блокировку дифференциала. Система Terrain Mode позволяет выбрать один из пяти режимов движения по различным покрытиям: Comfort, Eco, Sport, «Песок», «Грязь» и «Снег».

В списке оснащения: продвинутые системы помощи водителю, аудиосистема нового поколения Lexicon с 15 динамиками, вентилируемые сиденья и многие другие опции. Известно, что у внедорожника полностью светодиодные фары и задние фонари, электропривод задней двери и 20-дюймовые колеса. Цены обещают объявить ближе к старту продаж, в четвертом квартале 2020 года.

Нет пока и подробностей по комплектациям, однако известно, что для Mohave спроектировано два варианта салона.

Фото: Kia