Новая версия Range Rover: к 50-летию модели

Цены на внедорожник Range Rover Fifty стартуют от 10 921 000 рублей.

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Начались продажи новой специальной версии марки Land Rover — внедорожника Range Rover Fifty, построенного на базе топовой комплектации Autobiography. Отличить эту версию можно по оригинальным элементам дизайна интерьера и экстерьера. Покупателям предложат два варианта 22-дюймовых колесных дисков и семь цветов кузова на выбор. Три из них — Tuscan Blue, Bahama Gold и Davos White воспроизводят цвета первых моделей Range Rover.

Автомобиль украшен шильдиком Fifty, шрифт которого разработал главный дизайнер Land Rover Джерри МакГоверн. Новую версию выпустили специально к юбилею модели — Range Rover первого поколения увидел свет в 1970 году. Напоминанием об этом служат таблички «1 из 1970», расположенные в интерьере на центральной консоли, подголовниках, приборной панели и подсвечиваемых накладках на порогах.

В темное время суток в салоне автомобиля струится мягкий, рассеянный свет трехзональной атмосферной подсветки, снижающий утомляемость глаз и помогающий лучше видеть окружающие предметы. По каналу Wi-Fi можно подключить до восьми устройств, что позволяет использовать Range Rover как рабочий кабинет или как зону развлечений во время длительных поездок. Range Rover Fifty оснащен системой ионизации воздуха в салоне Nano-фильтром твердых частиц, функцией предупреждения о выезде за пределы полосы движения, системой экстренного торможения и адаптивным круиз-контролем.

Range Rover Fifty предлагают в России с 4,4-литровым дизельным восьмицилиндровым двигателем, мощностью 339 л.с. и 5-литровым бензиновым мотором, 525 л.с.

Автомобиль доступен с удлиненной и стандартной колесной базой.