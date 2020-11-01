Вытащит ли трактор Беларус засевший в грязи Урал 6х6? (видео)

Болотистая местность и глубокий ров, наполненный жидкой грязью...

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Самое время налить свежезаваренного чая и нажать на play — перед нами испытание на прочность сразу для двух выдающихся образцов техники. Известно, что для внедорожных грузовиков марки Урал почти нет непреодолимых препятствий — за редким исключением вроде этого поперечного рва, наполненного жидкой грязью.

Шансов выбраться самостоятельно у водителя грузовика не остается: передний мост слишком глубоко увязает в земле, а протектор на задних колесах мгновенно «замыливается» — вытянуть машину из плена своими силами не удалось. На четвертой минуте на помощь приходит 155-сильный полноприводный трактор Беларус-1221. Подспорье серьезное, и по первому рывку кажется, что вот-вот все закончится благополучно.

Но не тут-то было! Несмотря на все, увиденное нами раньше, ров на поверку оказывается еще коварнее: его край столь крутой, что даже несколько очень энергичных попыток не приводят к удачной развязке. Напротив, в какой-то момент колеса переднего моста почти полностью скрываются в жиже. Однако выход из ситуации оказался простой: машину нужно тянуть не назад, а вперед!

Если бы в кадре был К-700 Кировец, ролик получился бы куда короче — посмотрите, как он уничтожает конкурентов.

Видео: Youtube, канал OFFROADER