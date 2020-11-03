Если сроки подтвердятся, в следующем году мы увидим первые шпионские снимки кроссовера. Предполагаемая цена — 2 500 000 рублей.

Материалы по теме Новая версия Range Rover: к 50-летию модели

Есть вероятность, что в обозримом будущем нас ждет новая версия Defender, которая будет доступна куда более широкому кругу покупателей. Официальное название модели еще неизвестно, но западная пресса уже окрестила его baby Defender, что указывает на более скромные по сравнению с оригинальным внедорожником габариты.

Внешность будет перекликаться с новым Дефендером, а вот интерьер станет другим, пишет британское издание What Car. В салоне используют материалы попроще, функций комфорта будет меньше. Количество дверей не упоминается, однако на рендерах мы видим практичную пятидверную компоновку.

И да, это будет кроссовер. Под капотом, предположительно, окажется новый трехцилиндровый 1,5-литровый двигатель Jaguar Land Rover. Сообщается, что в базовой версии он будет передавать крутящий момент лишь на переднюю ось, но в дальнейшем появятся варианты с полным приводом, а также версии с подключаемой гибридной установкой.

Самое интересное — это цена. Источники издания сообщают, что при стартовой цене нового Defender в Великобритании на уровне 42 920 фунтов стерлингов кроссовер от Land Rover должен стоить примерно от 25 000 фунтов. Это значит, что при попадании модели в Россию цена на нее составит примерно 2 500 000 рублей в базовой версии. Старт производства, по предварительным данным, назначен на 2022 год.

Несмотря на смену генерации, прежний Дефендер все еще будоражит умы: один дизайнер превратил его в микроавтобус.

Рендеры: Dejan Hristov / What Car