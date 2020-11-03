Renault показала тизер новой загадочной модели

Скорее всего, перед нами фара нового поколения фургона Trafic.

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Компания пытается сохранить интригу, а тизер сопровождается следующей подписью:

«К 40-летнему юбилею... Один из наших самых знаковых автомобилей претерпевает изменения... Вам понравится».

Хотя мы бы не стали называть Trafic иконой Renault, но модель действительно знаковая для компании и именно в этом году у нее юбилей — 40 лет. Кроме того, решетка радиатора и фара похожи на те, которые мы видели у прототипа, проходящего испытания на дорогах общего пользования.

Фургоны и минивэны Trafic нового поколения должны получить эволюционный дизайн с узкими фарами и новой решеткой радиатора. Модель также оснащена новым капотом, который кажется выше, чем у нынешнего Trafic.

Если же компания готовит не новое поколение автомобиля, а лишь проводит его обновление, то, скорее всего, изменятся только передняя и задняя части машины, а также будет слегка доработан интерьер.

Но не так давно ходили слухи о новой линейке двигателей, в которой появятся гибридные силовые установки. Не исключен выход полностью электрической версии. В частности, более крупный Renault Master уже доступен на некоторых рынках с электромоторами.

Дата премьеры нового или обновленного Renault Trafic пока не называется. Компания призывает — «Следите за обновлениями», а значит, мы увидим новый автомобиль уже в этом году, возможно, до конца осени.

Renault нацелился в премиальный класс, а бюджетные машины будет представлять Dacia.

Фото: Renault, carscoops.com