Машины Renault станут премиальными

Согласно новому 8-летнему плану компании, автомобили французского производителя выйдут в премиальный сегмент и будут конкурировать, например, с Mercedes-Benz и BMW.

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У недавно назначенного генерального директора компании Луки де Мео есть восьмилетний план модернизации Renault, который начнут реализовывать в 2021 году — автопроизводитель пытается справиться со спадом спроса из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что марка Renault перейдет на рынок премиальных автомобилей. При этом де Мео уже заявлял о том, что его компании, возможно, придется сократить расходы более чем на 2 миллиарда евро.

«Следующие два года будут тяжелыми. У нас есть восьмилетний план, который будет объявлен в январе, и мы можем все изменить», — сказал Лука де Мео газете El Pais, но в подробности плана пока вдаваться не стал.

Основываясь на заявлениях де Мео, сделанных за последние месяцы, а также на многочисленных отчетах, мы можем представить себе некоторые аспекты этого плана.

Во-первых, де Мео хочет повысить имидж бренда Renault. Это означает отказ от маленьких и дешевых легковых автомобилей и передачу их бренду Dacia. Это также означает, что Renault стремится к прибыльности, а не к объему продаж.

Alpine с 2021 года будет официально участвовать в Формуле-1, а в долгосрочной перспективе начнет выпуск нескольких спортивных электромобилей. Также известно, что некоторые версии моделей будут выпускаться под брендом Alpine и считаться спортивными.

Другой бюджетной маркой останется Lada, которая выпускает Largus на платформе альянса.

Фото: Renault