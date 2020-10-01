Новые рисунки независимой дизайн-студии показывают весьма интересный автомобиль.

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В прошлом месяце компания Renault представила совершенно новые Logan, Sandero и Sandero Stepway, однако ни слова не было сказано об универсале Logan, который продается в России как Lada Largus и пользуется высоким спросом.

Либо компания намеренно откладывает презентацию нового поколения универсала, либо решила полностью отказаться от него. Второй вариант маловероятен, так как спрос на бюджетные универсалы есть не только в России, но и во многих других странах.

X-Tomi Design опубликовал свое видение новой модели. Нужно оговориться, что эта дизайн-студия не имеет никакого отношения к Renault.

Logan и Sandero не получили никаких радикальных изменений — стало больше граней и сложных поверхностей, появились ярко выраженные колесные арки, а боковые зеркала получили более обтекаемую форму, также изменились дверные ручки, а дизайн передней и задней частей стал современнее.

Renault Clio Sport Tourer

Новый язык дизайна не так современен, как можно предположить. Все описанные изменения присутствуют во внешности Renault Clio Sport Tourer четвертого поколения. Поэтому перенести все нововведения на кузов универсал не составило особого труда.

Также X-Tomi Design представила вариацию на тему нового поколения пикапа на базе Логана, который продается на рынке Южной Америки.

Скоро в России должен появиться новый Renault Duster.

Изображения: X-Tomi Design, Renault