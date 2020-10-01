Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть — журнал За рулем

Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть

Новые рисунки независимой дизайн-студии показывают весьма интересный автомобиль.

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В прошлом месяце компания Renault представила совершенно новые Logan, Sandero и Sandero Stepway, однако ни слова не было сказано об универсале Logan, который продается в России как Lada Largus и пользуется высоким спросом.

Либо компания намеренно откладывает презентацию нового поколения универсала, либо решила полностью отказаться от него. Второй вариант маловероятен, так как спрос на бюджетные универсалы есть не только в России, но и во многих других странах.

X-Tomi Design опубликовал свое видение новой модели. Нужно оговориться, что эта дизайн-студия не имеет никакого отношения к Renault.

Logan и Sandero не получили никаких радикальных изменений — стало больше граней и сложных поверхностей, появились ярко выраженные колесные арки, а боковые зеркала получили более обтекаемую форму, также изменились дверные ручки, а дизайн передней и задней частей стал современнее.

Renault Clio Sport Tourer
Renault Clio Sport Tourer

Новый язык дизайна не так современен, как можно предположить. Все описанные изменения присутствуют во внешности Renault Clio Sport Tourer четвертого поколения. Поэтому перенести все нововведения на кузов универсал не составило особого труда.

Также X-Tomi Design представила вариацию на тему нового поколения пикапа на базе Логана, который продается на рынке Южной Америки.

Изображения: X-Tomi Design, Renault

Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть

Новые рисунки независимой дизайн-студии показывают весьма интересный автомобиль.

Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть — фото 1188878Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть — фото 1188876Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть — фото 1188877Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть
Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть

Новые рисунки независимой дизайн-студии показывают весьма интересный автомобиль.

Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть — фото 1188878Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть — фото 1188876Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть — фото 1188877Новый Lada Largus — так он мог бы выглядеть
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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