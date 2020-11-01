Как получить клиренс 370 мм на Lada 4x4 (видео)

Отечественный внедорожник на колесных редукторах — редкое явление.

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Тюнинг Нивы и Lada 4x4 — настоящая народная забава. Иные идут в этом направлении столь далеко, что в итоге создают уникальные проекты. Близко к этому подошел пользователь ресурса Drive2 VNS22RU из Барнаула со своим Lada 4x4 Апельсин. Интересно, что цвет у автомобиля заводской: машина 2018 года выпуска принадлежит специальной серии Orange Edition.

Особым штрихом проекта, отличающим его от многих других отечественных тюнингованных «проходимцев», стали колесные редукторы с косозубым зацеплением и возможностью установки централизованной подкачки шин. Пока заказанные редукторы шли до адресата, поменялась концепция задней подвески, этот момент есть на видео: вместо усиленной, но стандартной по конфигурации балки появилась подвеска типа 4-link с креплением на штатные места.

Остальные работы по автомобилю служили лишь своеобразным обрамлением истории с колесными редукторами: бамперы Urban, крепление запаски на задней двери, расширители арок, подходящие шины... В планах у автора — форсирование двигателя и еще ряд работ. И конечно, покорение бездорожья — как летом, так и зимой.

Другую интересную Lada 4x4 собрали в Сердобске — у нее независимая задняя подвеска.

Фото: Drive2, пользователь VNS22RU

Видео: Youtube, канал Автомобильная Россия