Как получить клиренс 370 мм на Lada 4x4 (видео) — журнал За рулем

Как получить клиренс 370 мм на Lada 4x4 (видео)

Отечественный внедорожник на колесных редукторах — редкое явление.

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Тюнинг Нивы и Lada 4x4 — настоящая народная забава. Иные идут в этом направлении столь далеко, что в итоге создают уникальные проекты. Близко к этому подошел пользователь ресурса Drive2 VNS22RU из Барнаула со своим Lada 4x4 Апельсин. Интересно, что цвет у автомобиля заводской: машина 2018 года выпуска принадлежит специальной серии Orange Edition.

Особым штрихом проекта, отличающим его от многих других отечественных тюнингованных «проходимцев», стали колесные редукторы с косозубым зацеплением и возможностью установки централизованной подкачки шин. Пока заказанные редукторы шли до адресата, поменялась концепция задней подвески, этот момент есть на видео: вместо усиленной, но стандартной по конфигурации балки появилась подвеска типа 4-link с креплением на штатные места.

Остальные работы по автомобилю служили лишь своеобразным обрамлением истории с колесными редукторами: бамперы Urban, крепление запаски на задней двери, расширители арок, подходящие шины... В планах у автора — форсирование двигателя и еще ряд работ. И конечно, покорение бездорожья — как летом, так и зимой.

Фото: Drive2, пользователь VNS22RU
Видео: Youtube, канал Автомобильная Россия

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Отзывы о LADA 4x4 (31)

LADA 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простота, проходимость, функциональность.

Недостатки:

Не существенные за такие деньги.

Комментарий:

Невменяемые истероиды кричат, что мир шагнул там куда то и во, что-то, а у нас выпускают Ниву до сих пор. LADA 4X4 NIVA выпускается концерном RENAULT на ихнем заводе АвтоВАЗ. Главная задача капиталиста получить максимальную прибыль. СССР давно нет и любое производство направленно на извлечение пр...

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