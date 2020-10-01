Независимая задняя подвеска на Lada 4x4 своими руками (видео) — журнал За рулем

Независимая задняя подвеска на Lada 4x4 своими руками (видео)

Многим хотелось бы иметь такую на своей Ниве, но решаются единицы...

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Независимая задняя подвеска на отечественном внедорожнике — мечта многих автовладельцев. Но далеко не все решаются на подобный тюнинг: он сопряжен со значительными трудозатратами, а относительно простых способов повышения проходимости с сохранением заднего зависимого моста существует множество. Но вот Владимир из Сердобска (Пензенская область) на своем автомобиле Лада 4x4 3D Верочка на подобный эксперимент решился — и получил автомобиль с уникальными качествами.

Владимир владеет этой Lada 4x4 уже около пяти лет и за это время привнес в конструкцию массу усовершенствований — от установки качественного автозвука до применения самоблокирующихся межколесных дифференциалов. Непосредственно переход на независимую подвеску был процессом довольно скоротечным, но очень интенсивным: уже реализовав подвеску в первом варианте, автор решился на ее усиление: теперь с каждой стороны по две шаровых опоры!

Итак, задний редуктор остался штатным, но теперь он покоится на оригинальном подрамнике, на который крепятся также рычаги, полученные каждый из двух стандартных от передней подвески Lada 4x4.

Усовершенствованная Lada 4x4 уже прошла тесты с большой нагрузкой, а модернизируется по сей день — недавно владелец установил в качестве заднего дивана сиденья третьего ряда внедорожника Mitsubishi Pajero.

Фото: Drive2, пользователь BABON58
Видео: YouTube, канал Автомобильная Россия

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Отзывы о LADA 4x4 (31)

LADA 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простота, проходимость, функциональность.

Недостатки:

Не существенные за такие деньги.

Комментарий:

Невменяемые истероиды кричат, что мир шагнул там куда то и во, что-то, а у нас выпускают Ниву до сих пор. LADA 4X4 NIVA выпускается концерном RENAULT на ихнем заводе АвтоВАЗ. Главная задача капиталиста получить максимальную прибыль. СССР давно нет и любое производство направленно на извлечение пр...

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