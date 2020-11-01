Вот поэтому полезно заглядывать под капот: три метра питона!

Его обнаружили в машине, владельцу которой не понравилось, как работает двигатель.

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В американском штате Флорида обитает около 150 000 особей тигрового питона, также известного как бирманский питон, но очевидно, что болот и мангровых зарослей на восточном побережье США им уже недостаточно. По крайней мере, одного такого непрошеного гоcтя нашли под капотом Ford Mustang.

У владельца спорткара возникло ощущение, что звук мотора какой-то странный, сам разбираться он не стал и направился в СТО. Сотрудник автомастерской был поражен, увидев пригревшегося под капотом трехметрового питона.

Знать, что под капотом находится животное, небезопасное для человека, — это одно, но как его оттуда убрать? Мастерская по ремонту автомобилей связалась с Комиссией по охране дикой природы Флориды, или сокращенно FWC. Извлечь питона из моторного отсека живым помогли четыре сотрудника сервиса.

Пресмыкающееся выпустили в дикую природу, при «операции» никто не пострадал, в том числе и питон.

Порой приходится извлекать не только змей, но и спрятавшихся под автомобилем крокодилов.

Видео: YouTube