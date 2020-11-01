Компания представила новую спортивную модификацию кроссовера, которая получила ряд новых функций, но не более мощный мотор.

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Кроссовер в новой версии отличается черной решеткой радиатора и колесными дисками, окрашенными в черный металлик. На таком темном фоне новые оранжевые вставки в бамперах и на порогах, а также на рейлингах, установленных на крыше, выглядят очень ярко. Не обошлось и без шильдика «Sport», окрашенного в оранжевый, а также без новых светодиодных противотуманных фар.

В салоне тоже появились оранжевые акценты. Это яркие прострочки и вставки оранжевого цвета. Но главной особенностью и отличием салона стал материал обивки сидений. Он у версии Sport водоотталкивающий.

Кроме того, новинка оснащается не только камерой заднего вида и боковыми видеокамерами, но и камерой переднего обзора. Интересным стало и решение оснастить дверь багажника подсветкой, что облегчит загрузку в темное время суток благодаря освещению пространства возле заднего бампера.

У системы помощи водителю EyeSight появилась новая функция, следящая за состоянием водителя с помощью камеры, спрятанной в козырьке центральной консоли. В случае сонливости система издает звуковые сигналы, чтобы привлечь внимание водителя, и выводит на экран рекомендации отдохнуть.

Версия «Спорт», к сожалению, не получила новый двигатель, как того можно было ожидать. Под капотом установлен уже знакомый мотор объемом 2,5 литра и мощностью 185 л.с.

Стоимость Subaru Forester Sport, продажи которого начнутся 25 ноября 2020 года, составит 2 990 900 рублей.

Как рассказали в компании, дальнейшее развитие спортивной темы зависит от спроса но новую версию. В Subaru не исключают выхода и других моделей в версии Sport, а также появления в России более мощного Forester STi или менее мощного кроссовера, оснащенного 2-литровым мотором.

В арсенале Subaru есть и более технологичные системы безопасности.

Фото: Subaru